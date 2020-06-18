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Son dakika!Sokağa çıkma yasağı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS sınavında ve 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavında sokağa çıkma kısıtlaması yönünde talimat verdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 13:29
Son dakika!Sokağa çıkma yasağı geliyor
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Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ,yapılacak olan LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu Üyelerinin tavsiyeleri ile,sınav giriş çıkış saatlerinde tüm Türkiye'de yaşanacak yoğunluk nedeniyle sorun oluşmaması için  Cumhurbaşkanımızın iki günlük sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini duyurdu.

İŞTE SINAV TARİHLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce değişen sınav tarihleri ile birlikte bazı sınavların tarihlerinde erteleme olması gündeme gelmişti.


Son yapılan açıklamalar da LGS( Liselere Geçiş Sınavı)  20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.YKS ise (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45 'de yapılmasına karar verilmişti.


Son Güncelleme: 18.06.2020 13:41
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