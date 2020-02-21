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Sosyal medyada çokça konuşulan Atakan’dan ilk açıklamalar

Bir kitapçıda görüntülenen ve söyledikleri ile izleyen herkesi hayretlere düşüren 10 yaşındaki Atakan 5 ayda 250’den çok kitap okuduğun söyledi. Sosyal medyada çokça konuşulan Atakan’dan ilk açıklamalar geldi. Atakan kendini tanıtarak sorulara yanıt verdi…

21 Şubat 2020 Cuma 16:31
Sosyal medyada çokça konuşulan Atakan’dan ilk açıklamalar

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar sosyal medya üzerinde bir kitapçıda görüntülenmesi ardından herkesin onu konuşması üzerine kendini kısaca şu ifadeler ile tanıttı.

“Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle Buyurdu Zerdüşt okudum”

Önce Ahlak Eğitimi Verilmeli

Okul öncesinde felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini dile getiren Atakan aynı zamanda bu eğitimden önce de ahlak eğitimi verilmesi gerektiğini dile getirdi. Atakan konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir”

Lütfen Kitap Okuyun

Sosyal medya üzerinde kendisinin bir anda milyonlarca kişi tarafından tanınması sonrasında beşinci sınıf öğrencisi Atakan Kayalar pek çok kişinin kendisi için onu gördüklerinde kitaplıklarının yalnızca sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettiklerini söylediklerini belirtti. Atakan herkesi bol bol kitap okumaya davet etti. George Orwell-Hayvan Çiftliği ve Antoine De Saint Exupery- Küçük Prens kitaplarını öncelikli olarak önerdi.

Annesi Çok Mutlu ve Gururlu Olduğunu Söyledi

Atakan Kayalar’ın annesi Hülya Kayalar ise çocuğunun sosyal medya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenmesi ve olumlu olumsuz çok sayıda yorum yapılması sonrasında çocuğu için şu ifadeleri kullandı;

“Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde”

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:31
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