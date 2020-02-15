MEB tarafından yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları adaylar için devam ediyor. Sınava girmiş olan binlerce sözleşmeli öğretmen adayları dört gözle sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmen adayları için atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmen 2020 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları için sözlü sınavlar 5 Şubat tarihinde başladı 22 Şubat'ta ise sona erecek. Alınan bilgiye göre sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavın sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak ve sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Atama tercihleri nasıl yapılacak?

- Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmiş olan adayların en fazla kırk eğitim kurumunu tercih edebilmeleri için sözlü sınavdan 60 ve üzeri bir puan almaları gerekiyor.

- Adayların başvuruları, milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanmadığı taktirde tercih değişikliği yapılamayacaktır.

- Tercihler milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.

- Bilişim teknolojileri alanına atanmak isteyen sözleşmeli öğretmen adayları; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü ve bilişim sistemleri bölümü mezunu olmaları istenmektedir.