Sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerleri belli oldu

60 bin sözleşmeli öğretmen için mülakat heyecanı başladı. MEB tarafından sözleşmeli öğretmenler için yapılacak mülakat yerleri ise açıklandı. Sınav tarihleri ise 6 ile 25 Temmuz arasında gerçekleştirilirken sonuçlar ise 28 Temmuz’da belli olacak.
Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar için ise 4 Ağustos tarihi belirlendi. İtiraz sonuçları 10 Ağustos günü duyurulacak. Ağustos’un 28 ile 31’i arasında gerçekleşecek olan atama tercihlerinin ardından 1 Eylül’de sonuçlar belli olacak.
Sınav merkezleri öğrenme işlemi E-devletten gerçekleştirilecek. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani adresine giriş yaparak mülakat yerleri öğrenilebilecek.
Son Güncelleme: 23.06.2020 20:02