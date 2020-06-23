Sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerleri belli oldu

60 bin sözleşmeli öğretmen için mülakat heyecanı başladı. MEB tarafından sözleşmeli öğretmenler için yapılacak mülakat yerleri ise açıklandı. Sınav tarihleri ise 6 ile 25 Temmuz arasında gerçekleştirilirken sonuçlar ise 28 Temmuz’da belli olacak.

KPSS 10, KPPS 120 ve KPSS 121 alanları puanları ile yapılacak olan alımlar her sene olan alımların üç katı olacak. 20.000 kişilik yapılan alımlar bu sene 60.000 kişinin mülakata katılımı ile yapılacak.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar için ise 4 Ağustos tarihi belirlendi. İtiraz sonuçları 10 Ağustos günü duyurulacak. Ağustos’un 28 ile 31’i arasında gerçekleşecek olan atama tercihlerinin ardından 1 Eylül’de sonuçlar belli olacak.

Sınav merkezleri öğrenme işlemi E-devletten gerçekleştirilecek. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani adresine giriş yaparak mülakat yerleri öğrenilebilecek.