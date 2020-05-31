Sözleşmeli Öğretmen atamaları için süreç 1 Haziran'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için kritik süreç 1 haziran tarihinde başlıyor. 20 Bin öğretmen ataması içi binlerce sözleşmeli öğretmen adayı yarın başvuru yapmaya başlıyor.

Sözleşmeli Öğretmen atamaları için süreç 1 Haziran'da başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına KPSS sınav puanı ile yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik süreç yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının daha sonra açıklayacağı okullara sözleşmeli öğretmen olarak atanamabilmek için binlerce öğretmen adayı , ilk etapta ön başvuru yapacak.

Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak.

Öğretmen adayları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar yapabilecekler. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

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Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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