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Tasdikname nereden, nasıl alınır? Tasdikname ne işe yarar?

Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde, eğitim alanında merak edilen birçok konu var. İşte, öğrencilerin ve velilerin internette sıkça arattığı Tasdikname nereden, nasıl alınır, Tasdikname ne işe yarar sorularını sizler için yanıtladık.

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:31
Tasdikname nereden, nasıl alınır? Tasdikname ne işe yarar?

Tasdikname nedir, ne demektir?

Tasdikname öğrencinin okulu bırakması ya da bulunduğu okulla aynı düzeyde olan bir başka okula geçmek istemesi durumunda verilen belgedir. Bu belge toplamda 2 sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada adınız soyadınız gibi kişisel bilgiler, okulunuzun adı, almış olduğunuz dersler bulunmaktadır. İkinci sayfada ise derslerinizin kredisi ve almış olduğunuz notlar yer almaktadır.

Tasdikname ne işe yarar?

Tasdikname öğrencinin okul ile ilişiğinin kesildiğini göstermenin yanı sıra öğrencinin eğitim hayatına devam etmek istediği durumda da işe yaramaktadır. Başka bir okula kayıt yapmak için gittiğinizde elinizde tasdiknamenizin olması gerekir. Derslerinizin ve notlarınızın gösterildiği bu belge ile yeni okulunuzda önceden almış olduğunuz derslerden muaf olabilirsiniz.

Tasdikname nasıl ve nereden alınır?

Aktif olarak öğrenci olan ve 18 yaşını doldurmuş her birey eğitim gördüğü kuruma dilekçe ile başvurarak tasdiknamesini alabilir. 18 yaşından küçük bireylerin ise tasdikname alabilmesi için velisi ile başvuruda bulunması gerekir. Aynı zamanda aktif olarak öğrenci olmayan hiçbir birey tasdikname almak için başvuruda bulunamaz.

Tasdikname Diploma Yerine Geçer mi?

Tasdikname ve diploma birbirinden çok farklı şeylerdir. Tasdikname okul devam ederken, diploma ise okuldan mezun olunduğu zaman alınır. Tasdiknamenin diploma yerine geçebilmesi mümkün değildir. İki belge de iyi muhafaza edilmelidir. 

Tasdikname kaç gün içerisinde verilir?

Tasdikname belgesi almak uzun süren bir işlem değildir. Öğretim kurumunuza başvuru yaptığınız takdirde birkaç resmi düzenlemeden sonra aynı gün tasdiknamenizi alabilmeniz mümkündür. Bu işlemi yapacak olanların her ihtimale karşı işlemlerini öğleden önce yapmaları önerilir. Aksi halde işleminiz 1 gün uzayabilir.

Son Güncelleme: 11.01.2020 13:31
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