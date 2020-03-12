Tatil haberi geldi üniversite öğrencileri otogara koştu! Biletler tükendi!

Korona- virüs salgının ülkemizde yayılmasının önüne geçmek için tüm kurumlar ile koordinasyon eşliğinde çalışmalar son sürat sürerken ,bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan beştepe zirvesinde alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.



Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti.Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca sürmesi bekleniyor.





