Tek ders sınavı nedir? Aöf tek ders sınavı ne zaman olur?

Üniversite sınavına giren her yıl milyonlarca genç örgün, ikinci veya açık öğretim olmak üzere üniversite sınavını kazanmaktadır. Üniversiteye başlayan öğrencilerden olan Açık Öğretim öğrencileri sınav zamanları kayıtlı oldukları Açık Öğretim Üniversitesine girerek sınavlara girer ve başarılı olma durumlarına göre sınıfı geçer veya sınıfta kalır. Normal öğretimden pek bir farkı olmayan açık öğretimde her şey online sistemler üzerinden gerçekleşir. Dersler bilgisayar üzerinden takip edilir. Sadece sınavlar gerekli görüldüğü takdirde bağlı olunan Açık Öğretim Merkezlerinde gerçekleştirilir. Açık öğretimi kazanan öğrencilerin en merak ettiği konu ise tek ders sınavlarıdır.

Tek Ders Sınavı nedir?

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere hemen hemen bütün öğrenciler sürekli bir sınav telaşında ve sürekli okullarını bitirme yolunda adımlar atmaktadır. Örgün ve ikinci öğretimlerde sınıfta kalma ve mezun olamama durumlarında okulun uzadığı bilinmektedir. Ancak açık öğretimlerde bu durum biraz daha farklıdır. Tek ders sınavı adı verilen sınavın amacı eğitimini bitirmek için tüm derslerini başarılı olarak veren ancak sadece bir tane derste başarısız olan öğrenciler için uygulanan bir yöntemdir.

Tek Ders Sınavına kimler girebilmektedir?

Her üniversite öğrencisinin bu sınava giremeyeceği bu sınava giremeyeceği bilinmelidir. Gerekli şartları taşıyan ve bu şartları sağlayan öğrencilerin girebileceği sınava son sınıf öğrencileri girebilmektedir. Ancak her son sınıf öğrencisi de giremez. Tek Ders Sınavında faydalanacak kişilerin birinci sınıftan itibaren tüm dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler faydalanabilmektedir. Tüm derslerden başarılı olan ve ortalaması 2.00’ın altında olmayan ancak bir dersi veremeyen her açık öğretim öğrencisi bu sınava girme dilekçesi vererek faydalanabilmektedir. Ayrıca daha önce hiç alınmayan bir dersin de Tek Ders Sınavına girişi yasaktır. Sınava girmek için herhangi bir nota sahip olmak gerekmektedir.

Tek Ders Sınavı ne zaman yapılır?

Sınavın yapılacağı ile ilgili herhangi bir tarih vermek doğru olmaz. Sınav bilgisi genellikle üniversitenin akademik takviminde veya bağlı olunan üniversitenin yapacağı duyurular ile belirlenir. Tek Ders Sınavı ile ilgili tarih verilmesi doğru olmasa da Güz sınavı sonrasında veya Bahar dönemi sınavları sonrasında belirlenen tarihlerde yapılacağı söylenebilir.

Tek Ders Sınavı nasıl yapılır?

Tek Ders Sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Tek Ders Sınavı uygulaması vize veya final nasıl yapılıyorsa aynı şekildedir. Öneğin öğrencinin uygulamalı bir dersi bulunur ve bu uygulamada başarısız olmuştur, o zaman Tek Ders Sınavında yine belirlenen onu üzerinden uygulamasını yapması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olmuşsa öğrenci yazılı sınava girecektir. Ancak bilinmesinde fayda olan durum, Tek Ders Sınavına girilecek ders sınavında vize, final ve daha önceden yapılan projelerin tamamı geçersiz sayılır.

Tek Ders Sınavından faydalanmak isteyen öğrencilerin öncelikle bulunduğu açık öğretim fakültesinin öğrenci işlerinden bilgi alması gerekmektedir. genellikle Tek Ders Sınav başvuruları dilekçe üzerinden gerçekleştirilir. ancak üniversite bu sınavın başvurularını dilekçe olarak almayacaksa bunu yalnızca öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

Tek Ders Sınavı zor mu ?

Bu soruya cevap vermek çok zordur. Çünkü öğrencinin olamadığı ders çok kolay bir derste olabilir çok zor bir derste olabilir. Kolay bir dersin finaline yetişemeyen öğrencinin alttan kalan tek dersi düşük kredili kolay bir dersse sorun olmayacaktır. Ancak bu ders öğrenci çabalasa da geçemediği zor bir dersse o zaman Tek Ders Sınavı da ona göre zor olacaktır.

Tek Ders Sınavı geçme notu kaçtır?

Öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer soru ise Tek Ders Sınavının geçme notunun kaç olduğudur. Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin o derse ait tüm geçmiş notları iptal edilir. Tek not ve tek sınav üzerinde gerçekleştirilen bu sınavın geçme notuna yine bağlı olduğu üniversite ve fakülte karar verecektir. Öneğin sizin bağlı olduğunuz AÖF’te geçme notu 70’se Tek Ders Sınavının geçem notu da 70 olacaktır. Fakültenizde geçme notunuz 50 ise yine bu sınavda da geçme notunuz 50 olacaktır.