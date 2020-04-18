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Telafi eğitimlerinin süresi ve zamanlaması okullara mı bırakılacak ?

Milli eğitim bakanlığı uzaktan eğitim süresinde yapılamayan derslerin telafi eğitimlerinin daha sonra yapılacağını açıklamasından sonra telafi eğitimleri ne zaman yapılacak? telafi eğitimleri nasıl yapılacak merak edilmeye başlandı..Detaylar haberimizde

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:14
Telafi eğitimlerinin süresi ve zamanlaması okullara mı bırakılacak ?

Milli eğitim bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 30 nisan 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim verileceğini açıklamış ve bu eğitim sürecinde yapılmayan derslerin telafi eğitimlerinin okullar açıldıktan sonra yapılacağını duyurmuştu. 30 nisan tarihi yaklaştıkça milyonlarca öğrenci ve velilinin merak ettiği soru telafi eğitimleri ne zaman yapılacak ? telafi eğitimleri nasıl yapılacak?

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: Okulların tatil olması ve bir hafta sonra da uzaktan eğitimin başlamasının ardından kolejlerde çocuğu olanlar öğrenim, yemek ve servis ücretlerinin geri ödenmesi ile ilgili taleplere başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda henüz son noktayı koymamakla birlikte illerden gelen soruları yazılı olarak cevaplıyor. Ancak, net karar önümüzdeki hafta verilecek. Bakanlık, öncelikle okullar açıldığında yani yüz yüze yapılan eğitim başladığında telafi eğitimine bakacak. Telafi eğitiminin süresi ve zamanlaması okullara bırakılacak.

EĞİTİMDE KRİTİK HAFTA

Bu konuda ilk toplantı bugün yapılıyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Öğretim Kurumları Birliği, Özel Eğitim Öğretim Birliği'nin oluşturduğu 'Özel Öğretim Kurumları Platformu' bugün bazı bakanlık yetkilileriyle online toplantı yaparak isteklerini iletecek. Önümüzdeki hafta daha geniş kapsamlı bir toplantı sonucunda kolejlerde çocuğu olan velileri yakından ilgilendiren karar çıkmış olacak.

TELAFİ YOKSA ÜCRET İADE

Ancak öğrendiğim kadarıyla okullar telafi programını ve zamanlamasını kendisi belirleyerek, il milli eğitim müdürlüklerine onay için gönderecekler. Okullar açıldıktan sonra öğrenim süresini gün boyunca 2-3 saat uzatabilecekleri gibi, hafta sonu cumartesi pazara da yayabilecekler.

Bakanlık telafi eğitimi yapmayan okulların öğrenim ücretlerinin geri ödenmesine sıcak bakıyor, ama bu süreçte uzaktan eğitim ve ardından yüz yüze telafi eğitimi yapanların ve bunu kanıtlayanların ücret iadesine onay vermeyecek gibi görünüyor.

Pazar günü bile telafi olabilir

YEMEK VE SERVİS İADESİ NASIL OLUR?

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, önceden yatırılmış olan servis ve yemek ücretleri konusunun okullarla karşılıklı anlaşma ile çözülebileceğini belirterek şunları söylüyor: "Telafi programı uyguladığımızda servis ve yemek hizmeti de vereceğiz. Ancak, bu süre okullara bağlı. Bazıları bir ay, bazıları iki haftalık yoğun program uygulayabilir. Bunun için öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak, servis ve yemek için veli ve okul karşılıklı anlaşabilir, iade söz konusu olabilir.

TAKVİM NETLEŞSİN

Okullar telafi için takvimin netleşmesini bekliyor. Yani 30 Nisan sonrası takvim netleşince telafi eğitiminin nasıl yapılacağı, sürecin ne olacağını okullar Bakanlığa bildirecek. Bu konuda Bakanlık kurumları serbest bırakacak diye düşünüyorum. Her kurum kendi planlaması doğrultusunda uzaktan eğitimleri yapıp, telafi programı ile eksiğini tamamlayacak. Kimi günde 5 ya da 8 saat yapacak, kimi eğitimi hafta sonuna kaydıracak. Özel okullar zaten normal programlarını Bakanlığa onaylatıyor. Yüz yüze telafi programları da onaylatılacak.

20 AĞUSTOS-1 EKİM ARASI

Telafi programına uymayanlardan veliler peşin yatırdıkları okul ücretini geri isteyebilir. Ben telafinin eylül ayında yapılmasını tavsiye ediyorum. İnsanlar evlerindeler zor dönemler geçiriyor. Bunu düşünerek 20 Ağustos ile 1 Ekim arasındaki süreçte okullar açılmazsa telafi eğitiminin yapılmasından yanayız. Okullar da 8 Ekim'de açılırsa bu sıkıntılı süreci geçirmiş oluruz. Zaten son sınıf ve birinci sınıfları erken alıyoruz. Böylece kimsenin yaz tatili sıkıntısı, stresi olmaz."

Hürriyet

Son Güncelleme: 18.04.2020 10:39
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