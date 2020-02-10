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Tokat ve Yozgat'taki okullar kar nedeniyle tatil edildi

Tokat ve Yozgat illerinde bulunan okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:06
Tokat ve Yozgat'taki okullar kar nedeniyle tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği il genelindeki okulların 1 gün süreyle tatil edilmesi kararını aldı.

Valilikten gelen talimat doğrultusunda, Tokat il genelinde etkisini devamettiren yoğun kar yağışı nedeniyle ve meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği'ne ait resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda Vali Kadir Çakır, Yoğun ve etkili kar yağışından dolayı Pazartesi günü il merkezi ve tüm ilçelerde özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği ve hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kar TatiliTokatYozgat
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