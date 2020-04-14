TRT EBA TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı ve İlkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri

Korona virüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime başladı. 30 Nisan’a kadar okulların kapatılması kararı alındı. Öğrencilerin derslere uzaktan devam edebilmesi için EBA TV üzerinden dersler verilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinde yayınlanacak olan ders programını merak ediyor. İlkokul, ortaokul v e liseye giden öğrenciler uzaktan eğitime başladı. 15 Nisan Çarşamba günü hangi dersler olacak? EBA ders programı öğrenciler tarafından araştırılıyor.
EBA TV 15 Nisan Çarşamba İlkokul Ders Programı
Saat 09.00 - TÜRKÇE-1, Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
Saat 09.30 - MATEMATİK-1, Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
Saat 10.00 - TÜRKÇE-2, Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
Saat 10.30 - MATEMATİK-2, Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
Saat 11.00 - TÜRKÇE-3, Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
Saat 11.30 - MATEMATİK-3,Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
Saat 12.00 - TÜRKÇE-4, Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
Saat 12.30 - MATEMATİK-4, Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
Saat 13.00 - İYEP TÜRKÇE (Tekrar), Okuduğunu Anlama
Saat 13.30 - UYUM İÇİN TÜRKÇE, Alışveriş Mekanları
Saat 14.00 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ, Beceri Öğretimi Uygulamaları
Saat 14.30 - TÜRKÇE-1 (Tekrar),Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
Saat 15.00 - MATEMATİK-1 (Tekrar),Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
Saat 15.30 - TÜRKÇE-2 (Tekrar), Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
Saat 16.00 - MATEMATİK-2 (Tekrar),Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
Saat 16.30 - TÜRKÇE-3 (Tekrar), Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
Saat 17.00 - MATEMATİK-3 (Tekrar),Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
Saat 17.30 - TÜRKÇE-4 (Tekrar), Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
Saat 18.00 - MATEMATİK-4 (Tekrar), Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
Saat 18.30 - İYEP TÜRKÇE (Tekrar),Okuduğunu Anlama
Saat 19.00 - UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar),Alışveriş Mekanları
Saat 19.30 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar), Beceri Öğretimi Uygulamaları
Saat 20.00 - VELİ KUŞAĞI – BİZDEN, Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal Öke
EBA TV 15 Nisan Çarşamba Ortaokul Ders Programı
Saat 09.00 - İNGİLİZCE-5, Fitness-4
Saat 09.30 - MATEMATİK-5, Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)
Saat 10.00 - İNGİLİZCE-6,Bookworms-4
Saat 10.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-3
Saat 11.00 - İNGİLİZCE-7, Public Buildings-2
Saat 11.30 - MATEMATİK-7, Dörtgenler-2
Saat 12.00 - İNGİLİZCE-8, Chores-1
Saat 12.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 Hz. Muhammed’in (s.a.v.),İnsanlara Değer Vermesi
Saat 13.00 - ARAPÇA-7, Cep Telefonu
Saat 13.30 - UYUM İÇİN TÜRKÇE, Alışveriş Mekânları
Saat 14.00 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ, Beceri Öğretimi Uygulamaları
Saat 14.30 - İNGİLİZCE-5 (Tekrar), Fitness-4
Saat 15.00 - MATEMATİK-5 (Tekrar), Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)
Saat 15.30 - İNGİLİZCE-6 (Tekrar), Bookworms-4
Saat 16.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar),Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-3
Saat 16.30 - İNGİLİZCE-7 (Tekrar), Public Buildings-2
Saat 17.00 - MATEMATİK-7 (Tekrar),Dörtgenler-2
Saat 17.30 - İNGİLİZCE-8 (Tekrar), Chores-1
Saat 18.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar),Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
Saat 18.30 - ARAPÇA-7 (Tekrar) ,Cep Telefonu
Saat 19.00 - UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar), Alışveriş Mekânları
Saat 19.30 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar), Beceri Öğretimi Uygulamaları
EBA TV 15 Nisan Çarşamba Lise Ders Programı
Saat 09.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9,Tiyatro/Dil Bilgisi/Zarf (Belirteç)/Soru Çözümü
Saat 09.30 - MATEMATİK-9 Üçgende Yardımcı Elemanlar– 1
Saat 10.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10 Tiyatro/Geleneksel Türk Tiyatrosu/Karagöz, Orta Oyunu
Saat 10.30 - MATEMATİK-10 İkizkenar Yamuk
Saat 11.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11 1923-1950 Türk Tiyatrosu- Fermanlı Deli Hazretleri Metin İnceleme
Saat 11.30 - MATEMATİK-11 Merkez ve Çevre Açı– Teğet ve Kiriş Açı
Saat 12.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12 Hikâye/Cumhuriyet Dönemi 1960 Sonrası Hikâye Sanatçıları
Saat 12.30 - MATEMATİK-12 Logaritmik Eşitsizlikler – Üstel Fonksiyonların ve Logaritma Fonksiyonunun Grafikleri
Saat 13.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-12 Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Saat 13.30 - EGZERSİZ SAATİ Egzersiz Hareketleri
Saat 14.00 - AKAİD-11 Ahirete İmanın Hayatımıza Etkileri
Saat 14.30 - TEFSİR-11 Önek Metinlerle Kur'an-ın Ana Konuları 2
Saat 15.00 - HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA-11 Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua: Mübarek Gün ve Geceler, Ad Koyma Merasimi
Saat 15.30 - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ-10 Araç Teknolojisi
Saat 16.00 - MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 10 Mobilya Yapım Teknikleri
Saat 16.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9 (Tekrar), Tiyatro/Dil Bilgisi/Zarf (Belirteç)/Soru Çözümü
Saat 17.00 - MATEMATİK-9 (Tekrar), Üçgende Yardımcı Elemanlar– 1
Saat 17.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10 (Tekrar), Tiyatro/Geleneksel Türk Tiyatrosu/Karagöz, Orta Oyunu
Saat 18.00 - MATEMATİK-10 (Tekrar),İkizkenar Yamuk
Saat 18.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11 (Tekrar) ,1923-1950 Türk Tiyatrosu- Fermanlı Deli Hazretleri Metin İnceleme
Saat 19.00 - MATEMATİK-11 (Tekrar) ,Merkez ve Çevre Açı– Teğet ve Kiriş Açı
Saat 19.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12 (Tekrar),Hikâye/Cumhuriyet Dönemi 1960 Sonrası Hikâye Sanatçıları
Saat 20.00 - MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritmik Eşitsizlikler – Üstel Fonksiyonların ve Logaritma Fonksiyonunun Grafikleri
Saat 20.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar), Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Saat 21.00 - EGZERSİZ SAATİ (Tekrar), Egzersiz Hareketleri
Saat 21.30 - AKAİD-11 (Tekrar),Ahrete İmanın Hayatımıza Etkileri
Saat 22.00 - TEFSİR-11 (Tekrar),Önek Metinlerle Kur'an-ın Ana Konuları 2
Saat 22.30 - HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar),Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua: Mübarek Gün ve Geceler, Ad Koyma Merasimi
Saat 23.00 - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ-10 (Tekrar), Araç Teknolojisi
Saat 23.30 - MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 10 (Tekrar), Mobilya Yapım Teknikleri
EBA TV Uydu Ayarları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise SD kanalları Türksat uydusunda 1916 MHz, Vertical(Dikey), Sembol oranı: 30.000 FEC: ¾ parametreleri kullanılarak yapılmaktadır.
Güncellemeye sahip olan uydularda 89.kanalda EBA TV ilkokul, 90.kanalda EBA TV Ortaokul ve 91.kanalda da EBA TV Lise bulunmaktadır.
HD çözünürlüklü olan Türksat uydusu üzerinden ayarlama şu şekilde yapılmaktadır; 12084 MHZ, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı: 13750 FEC: 2/3 parametreleri şeklindedir. Güncellemeye sahip olan HD Türksat kullanıcıları için EBA TV ilkokul 86.kanalda, ortaokul 87.kanalda ve lise 88.kanaldadır.
EBA TV Frekans Bilgileri
-HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
-SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
EBA Sistemine Giriş Nasıl Yapılmaktadır?
EBA sistemi üzerine öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilmektedir. Eğer şifreniz yoksa sistem üzerinden okul bilgileriniz ve kimlik bilgileriniz ile şifre alabilirsiniz. EBA intenet sitesi üzerinden de dersler başladı.
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