TRT EBA TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı ve İlkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri

Korona virüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime başladı. 30 Nisan’a kadar okulların kapatılması kararı alındı. Öğrencilerin derslere uzaktan devam edebilmesi için EBA TV üzerinden dersler verilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinde yayınlanacak olan ders programını merak ediyor. İlkokul, ortaokul v e liseye giden öğrenciler uzaktan eğitime başladı. 15 Nisan Çarşamba günü hangi dersler olacak? EBA ders programı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

EBA TV 15 Nisan Çarşamba İlkokul Ders Programı

Saat 09.00 - TÜRKÇE-1, Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri

Saat 09.30 - MATEMATİK-1, Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller

Saat 10.00 - TÜRKÇE-2, Sağlık ve Spor-Küçük İzciler

Saat 10.30 - MATEMATİK-2, Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2

Saat 11.00 - TÜRKÇE-3, Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme

Saat 11.30 - MATEMATİK-3,Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2

Saat 12.00 - TÜRKÇE-4, Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama

Saat 12.30 - MATEMATİK-4, Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre

Saat 13.00 - İYEP TÜRKÇE (Tekrar), Okuduğunu Anlama

Saat 13.30 - UYUM İÇİN TÜRKÇE, Alışveriş Mekanları

Saat 14.00 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ, Beceri Öğretimi Uygulamaları

Saat 14.30 - TÜRKÇE-1 (Tekrar),Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri

Saat 15.00 - MATEMATİK-1 (Tekrar),Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller

Saat 15.30 - TÜRKÇE-2 (Tekrar), Sağlık ve Spor-Küçük İzciler

Saat 16.00 - MATEMATİK-2 (Tekrar),Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2

Saat 16.30 - TÜRKÇE-3 (Tekrar), Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme

Saat 17.00 - MATEMATİK-3 (Tekrar),Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2

Saat 17.30 - TÜRKÇE-4 (Tekrar), Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama

Saat 18.00 - MATEMATİK-4 (Tekrar), Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre

Saat 18.30 - İYEP TÜRKÇE (Tekrar),Okuduğunu Anlama

Saat 19.00 - UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar),Alışveriş Mekanları

Saat 19.30 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar), Beceri Öğretimi Uygulamaları

Saat 20.00 - VELİ KUŞAĞI – BİZDEN, Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal Öke

EBA TV 15 Nisan Çarşamba Ortaokul Ders Programı

Saat 09.00 - İNGİLİZCE-5, Fitness-4

Saat 09.30 - MATEMATİK-5, Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)

Saat 10.00 - İNGİLİZCE-6,Bookworms-4

Saat 10.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-3

Saat 11.00 - İNGİLİZCE-7, Public Buildings-2

Saat 11.30 - MATEMATİK-7, Dörtgenler-2

Saat 12.00 - İNGİLİZCE-8, Chores-1

Saat 12.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 Hz. Muhammed’in (s.a.v.),İnsanlara Değer Vermesi

Saat 13.00 - ARAPÇA-7, Cep Telefonu

Saat 13.30 - UYUM İÇİN TÜRKÇE, Alışveriş Mekânları

Saat 14.00 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ, Beceri Öğretimi Uygulamaları

Saat 14.30 - İNGİLİZCE-5 (Tekrar), Fitness-4

Saat 15.00 - MATEMATİK-5 (Tekrar), Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)

Saat 15.30 - İNGİLİZCE-6 (Tekrar), Bookworms-4

Saat 16.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar),Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-3

Saat 16.30 - İNGİLİZCE-7 (Tekrar), Public Buildings-2

Saat 17.00 - MATEMATİK-7 (Tekrar),Dörtgenler-2

Saat 17.30 - İNGİLİZCE-8 (Tekrar), Chores-1

Saat 18.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar),Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Saat 18.30 - ARAPÇA-7 (Tekrar) ,Cep Telefonu

Saat 19.00 - UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar), Alışveriş Mekânları

Saat 19.30 - ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar), Beceri Öğretimi Uygulamaları

EBA TV 15 Nisan Çarşamba Lise Ders Programı

Saat 20.00 - VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal Öke

Saat 09.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9,Tiyatro/Dil Bilgisi/Zarf (Belirteç)/Soru Çözümü

Saat 09.30 - MATEMATİK-9 Üçgende Yardımcı Elemanlar– 1

Saat 10.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10 Tiyatro/Geleneksel Türk Tiyatrosu/Karagöz, Orta Oyunu

Saat 10.30 - MATEMATİK-10 İkizkenar Yamuk

Saat 11.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11 1923-1950 Türk Tiyatrosu- Fermanlı Deli Hazretleri Metin İnceleme

Saat 11.30 - MATEMATİK-11 Merkez ve Çevre Açı– Teğet ve Kiriş Açı

Saat 12.00 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12 Hikâye/Cumhuriyet Dönemi 1960 Sonrası Hikâye Sanatçıları

Saat 12.30 - MATEMATİK-12 Logaritmik Eşitsizlikler – Üstel Fonksiyonların ve Logaritma Fonksiyonunun Grafikleri

Saat 13.00 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-12 Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Saat 13.30 - EGZERSİZ SAATİ Egzersiz Hareketleri

Saat 14.00 - AKAİD-11 Ahirete İmanın Hayatımıza Etkileri

Saat 14.30 - TEFSİR-11 Önek Metinlerle Kur'an-ın Ana Konuları 2

Saat 15.00 - HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA-11 Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua: Mübarek Gün ve Geceler, Ad Koyma Merasimi

Saat 15.30 - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ-10 Araç Teknolojisi

Saat 16.00 - MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 10 Mobilya Yapım Teknikleri

Saat 16.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9 (Tekrar), Tiyatro/Dil Bilgisi/Zarf (Belirteç)/Soru Çözümü

Saat 17.00 - MATEMATİK-9 (Tekrar), Üçgende Yardımcı Elemanlar– 1

Saat 17.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10 (Tekrar), Tiyatro/Geleneksel Türk Tiyatrosu/Karagöz, Orta Oyunu

Saat 18.00 - MATEMATİK-10 (Tekrar),İkizkenar Yamuk

Saat 18.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11 (Tekrar) ,1923-1950 Türk Tiyatrosu- Fermanlı Deli Hazretleri Metin İnceleme

Saat 19.00 - MATEMATİK-11 (Tekrar) ,Merkez ve Çevre Açı– Teğet ve Kiriş Açı

Saat 19.30 - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12 (Tekrar),Hikâye/Cumhuriyet Dönemi 1960 Sonrası Hikâye Sanatçıları

Saat 20.00 - MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritmik Eşitsizlikler – Üstel Fonksiyonların ve Logaritma Fonksiyonunun Grafikleri

Saat 20.30 - DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar), Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Saat 21.00 - EGZERSİZ SAATİ (Tekrar), Egzersiz Hareketleri

Saat 21.30 - AKAİD-11 (Tekrar),Ahrete İmanın Hayatımıza Etkileri

Saat 22.00 - TEFSİR-11 (Tekrar),Önek Metinlerle Kur'an-ın Ana Konuları 2

Saat 22.30 - HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar),Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua: Mübarek Gün ve Geceler, Ad Koyma Merasimi

Saat 23.00 - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ-10 (Tekrar), Araç Teknolojisi

Saat 23.30 - MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 10 (Tekrar), Mobilya Yapım Teknikleri

EBA TV Uydu Ayarları

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise SD kanalları Türksat uydusunda 1916 MHz, Vertical(Dikey), Sembol oranı: 30.000 FEC: ¾ parametreleri kullanılarak yapılmaktadır.

Güncellemeye sahip olan uydularda 89.kanalda EBA TV ilkokul, 90.kanalda EBA TV Ortaokul ve 91.kanalda da EBA TV Lise bulunmaktadır.

HD çözünürlüklü olan Türksat uydusu üzerinden ayarlama şu şekilde yapılmaktadır; 12084 MHZ, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı: 13750 FEC: 2/3 parametreleri şeklindedir. Güncellemeye sahip olan HD Türksat kullanıcıları için EBA TV ilkokul 86.kanalda, ortaokul 87.kanalda ve lise 88.kanaldadır.

EBA TV Frekans Bilgileri

-HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

-SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

EBA Sistemine Giriş Nasıl Yapılmaktadır?

EBA sistemi üzerine öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilmektedir. Eğer şifreniz yoksa sistem üzerinden okul bilgileriniz ve kimlik bilgileriniz ile şifre alabilirsiniz. EBA intenet sitesi üzerinden de dersler başladı.

