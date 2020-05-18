19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan etkinliler bu sene koronavirüs sebebiyle evlerinde olan gençler için TRT EBA TV kanalları üzeriden gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için öğrenciler ve öğretmenlerin de katkı sağladığı birçok etkinlikle hazırlıklarını tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde ziyaret ettiği noktalardan gelecek mesajlarla başlayacak olan 19 Mayıs Özel Yayını, saat 09.30'dan itibaren TRT EBA TV Lise kanalında olacak.

Diğer yandan TRT EBA TV'de 81 ilden 19 Mayıs doğumlu 81 öğrencinin "19 Mayıs'ta Doğmak" temalı mesajları da yayımlanacak.

TRT EBA TV 19 Mayıs özel yayın akışı