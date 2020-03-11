Tüm okullar tatil edildi yazısına MEB'den resmi açıklama geldi!

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından sosyal medyada okulların tatil edildiği ile ilgili bir yazı ortaya çıktı. MEB’e ait olduğu iddia edilen resmi tatil yazısı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu açıklama yaptı.

MEB resmi tatil yazısı herkesi şok etti

Sosyal medyada, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edildiğine dair bir yazının ortaya çıkması herkesi şok etti.

İkinci bir emre kadar okullar tatil!

Resmi olduğu iddia edilen yazıda, ‘’Dünyada hızla yayılmakta olan ve aldığımız tüm tedbirlere rağmen yurdumuzda da ne yazık ki bir vakaya rastlanmış olduğundan ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz müzakerelerle ve istişareler sonrasında Korona virüsün yayılmaması adına resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından resmi açıklama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medyada ortaya çıkan tatil belgesi hakkında açıklama yaptı.

Merakla beklenen tatil hakkında Hamza Aydoğdu, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bu isimli bir daire başkanı yoktur. Yazı tamamen asılsızdır. Konu ile ilgili hukuki süreçte başlatılmıştır.’’ açıklamasında bulundu.

İşte sosyal medyada paylaşılan o belge: