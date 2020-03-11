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Türkiye'de iki üniversite koronavirüs tatili verdi!

Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüsü vakasının hemen ardından iki üniversite tedbir amaçlı eğitime ara verdiklerini duyurdu.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:51
Türkiye'de iki üniversite koronavirüs tatili verdi!

Tüm Dünya'yı etkileyen yeni tip koronavirüsü salgının Türkiye'de görülmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olyacağaı sorusuna yanıt ararken ilk tatil haberi İstanbul'daki iki üniversiteden geldi. İstanbul Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi önlem olarak kampüslerde eğitime ara verdiklerini duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi yönetimi, öğrenciler ve çalışanlara gönderdiği e-posta paylaşımında 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüsü salgını nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart’a kadar devam edeceği bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada ayrıca, derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı da aktarıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi ise koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda yaptığı bilgilendirmede öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı alındığını duyurduı. Karar, ayrıca akademik kadroya da bildirildi. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ise MEB’in Nisan ayında yapmayı önceden planladığı ikinci ara tatili daha erkene alarak, virüs nedeniyle bu haftadan itibaren başlatılmasını önerdi.

MEF Üniversitesi yönetimi ise tüm akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu kadosuna bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınacağı ve kampüse girişlerine izin verilmeyeceği yönünde yapılan açıklamada, MEF Üniversitesi’nin ayrıca dün hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldığı da kaydedildi.

YÖK Başkanlığı ise 207 üniversite rektörünü koronavirüsü salgını nedeniyle üniversitelerin durumunu değerlendirmek amaçlı bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak bugün ortak açıklama yapılacağını aktardı.

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MebKadir Has üniversitesiBahçeşehir üniversitesiKoronavirüsü Tatili
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