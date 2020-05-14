Üniversite adayları dikkat! YKS kılavuzu güncellendi

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM taraıfından 27-28 Hazian tarihine ertelenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'ye ilişkin güncel kılavuz ÖSYM başkanlığı tarafından güncellendi.
ÖSYM'nin bu konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru şu şekildedir ;
"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."
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Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:58