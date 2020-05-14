Üniversite adayları dikkat! YKS kılavuzu güncellendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihine ertelenen YKS için güncel kılavuz yayınlandı. İşte 2020 YKS güncel kılavuzı

Üniversite adayları dikkat! YKS kılavuzu güncellendi
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Geçtiğimiz günlerde ÖSYM taraıfından 27-28 Hazian tarihine ertelenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'ye ilişkin güncel kılavuz ÖSYM başkanlığı tarafından güncellendi.

ÖSYM'nin bu konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru şu şekildedir ;

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."

Sınav tarih, saat ve sınav süreleri aşağıdaki gibidir ;

GÜNCEL YKS KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:58

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