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Üniversite öğrencilerinin beklediği karar YÖK tarafından açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bugün Prof. Dr. Yekta Saraç Başkanlığında toplanarak koronavirüsü tedbirleri ile ilgili son değerlendirmeleri yaptılar. Toplantı sonrasında ise alınan kararlar tüm Üniversitelere tebliğ edildi.

13 Mart 2020 Cuma 22:18
Üniversite öğrencilerinin beklediği karar YÖK tarafından açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün koronavirüsü salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında YÖK Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu toplantısında ise yeni tip koronavirüse ilişkin alınacak tedbirler ve kararlar değerlendirildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada ise, dün Beştepe'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verildiği hatırlatılarak alınan kararların tedbir amaçlı olduğu belirtildi ve açıklamada, "Kararın amacına ulaşması için bu sürecin akademimizde sükunetli ve dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit söylem ve uygulamalara yer verilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Devletin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere uyulma önemine dikkat çekilen açıklamada, yükseköğretim kurumlarında koronavirüse yönelik süreçte YÖK'ün koordinasyonunda devletin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edileceği vurgulandı.

YÖK Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararların tüm  üniversitelere gönderildiği ifade edilen açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

* Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, başkan vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile hukuk müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

* Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek okulu ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılacak, diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak meri mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak.

* Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek, zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecek.

* Yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları gibi çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetler (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.

* Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilecek.

* Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilecek.

* Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programlar, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere eğitimlerine devam edecek.

* Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususu yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilecek, sınavları ise eğitim öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanacak.

* Öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilecek.

* Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurt dışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler yükseköğretim kurumlarınca alınacak.

* Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurt Dışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılar iptal edilecek.

* Tıp fakültesindeki intörnler gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilecek.

* Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulacak, öğrencilerle iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile öğrenciler kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilecek.

* Dünyadaki yükseköğretim sistemlerindeki gelişmelerle paralel olarak özellikle son yıllarda başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki deneyimler, 120 üniversite bünyesinde bulunan uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezleri ile 2 milyondan fazla öğrenciye uzaktan eğitim imkanı veren üniversitelerin yetkinlikleri ve bunun için gerekli olan altyapıları dikkate alınarak dijital ortamda dersler verilebilmesine imkan sağlamak için üniversitelerin talep ve teklifleri alınacak.

Açıklamada ayrıca, "Yeni YÖK olarak, şeffaflığa verdiğimiz önem çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesine de yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
YökAçıklamaYekta SaraçKoronavirüsü Tedbirleri
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