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Üniversiteler'de eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüsü salgını nedeniyle Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili bir açıklama yaptı.

12 Mart 2020 Perşembe 12:45
Üniversiteler'de eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı

Türkiye'de görülen ilk koronavirüsü vakası sonrası tüm tedbirler bir üst düzeye çıkarılırken bazı özel üniversitelere bahar dönemi tatillerini öne çektiklerini duyurudlar. 

Online eğitim sistemin de devreye konuşacağı karar sınrası gözler YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, son dakika olarak koronavirüs nedeniyle son dakika olarak yaptığı açıklamasında Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda devletin vereceği karara uyacaklarını belirterek; "Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerinde dağılacak. Bu hareketlilik riskli olabilir." ifadelerini kullandı.

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YÖK BaşkanıYekta SaraçüniversiteKoronavirüs Tatili
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