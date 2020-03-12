Üniversiteler'de eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı

Türkiye'de görülen ilk koronavirüsü vakası sonrası tüm tedbirler bir üst düzeye çıkarılırken bazı özel üniversitelere bahar dönemi tatillerini öne çektiklerini duyurudlar.

Online eğitim sistemin de devreye konuşacağı karar sınrası gözler'tan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, son dakika olarak koronavirüs nedeniyle son dakika olarak yaptığı açıklamasında Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda devletin vereceği karara uyacaklarını belirterek; "Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerinde dağılacak. Bu hareketlilik riskli olabilir." ifadelerini kullandı.