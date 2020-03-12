Üniversitelerde öğretmen ve akademik personele de tatil olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan ve 5 saat kadar süren Koronavirüs görüşmelerinin ardından İbrahim Kalın’dan açıklamalar geldi. İbrahim Kalın açıklamalarında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini belirtti.

İlk, orta ve liselerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 1 hafta tatil edileceğini söyleyen Kalın, 23 Mart’ta ise öğrenciler için uzaktan eğitime geçileceğini belirtti. İbrahim Kalın üniversitelerin ise 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edileceğini duyurdu.

Üniversitelerde yapılacak olan 3 haftalık tatilde idari ve akademik personeller çalışmalarına devam edecek. YÖK’ten yapılan açıklamada üniversitelerdeki tatilde idari akademik personele tatil olmayacağı ve konunun ülkemizdeki durumuna yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise saat 20:30’da yaptığı bir basın bildirisiyle Koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı.