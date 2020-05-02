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Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokul, ortaokul lise ve üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Okulların açılması beklenen tarihi açıklayan Ziya Selçuk yaz okulları için de tarih verdi. Peki Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 02:14
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre okulların ve yaz okullarının açılacağı tarih belirlendi. Eğer korona virüs etkisini yitirmeye devam ederse okullar 1 Haziran’da açılacak.

Normalleşme sürecinin tahmin edildiği gibi gitmesi halinde okulların 1 Haziran’da açılacağını söyleyen Ziya Selçuk, üniversite öğrencileri için ise uzaktan eğitimle verilemeyen derslerin yaz okulunda verilebileceğini, yaz okullarının ise Haziran ayının ortalarında açılacağını duyurdu.

Üniversiteler için yaz okullarının başlatılacağı net tarihi ise Yüksek Öğrenim Kurumu'nun vermesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 02:14
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