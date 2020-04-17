Üniversitelerde yaz okulu uygulaması gündeme geldi!

Ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini artırması sonrasında MEB ve YÖK örgün eğitime geçici süreliğine ara verilmesi kararı aldı. Bu süre içinde uzaktan eğitim uygulamaları devam etti. Ancak yüz yüze eğitim veremeyen üniversitelerde yaz okulu uygulaması yapılması gündeme geldi. Bu gelişme sonrasında üniversite öğrencileri konuyla ilgili araştırma yapmaya başladılar.

Üniversitelere Yaz Okulu Olacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’te düzenlediği basın toplantısı kapsamında üniversitelerin bu süreçte takip edecekleri yol ile ilgili ayrıntılara yer verdi.

Saraç açıklamalarında, 12 Mart tarihinde devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitime ara verdiğini hatırlattı. Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren dijital ortam üzerinden uzaktan ve açıktan eğitimlere başlandığını ifade etti. Saraç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla altenatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.

Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."

Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin birçok konuda iyi deneyimlere sahip olduğunu ifade eden Saraç, yaz okulunun da bu deneyimlerden biri olduğunu belirtti. Yaz okullarının öğrencilerin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıkların bir şekilde telafi edilmesi ya da devamsızlıkların telafi edilmesi için öngörülmüş olan bir uygulama olduğunu söyledi. Yaz okulu uygulamasının bu zorlu günlerde kullanılabilecek bir yardımcı olabileceğini belirtti.

Sınavlar Nasıl Yapılacak?

YÖK tarafından alınan yeni karar kapsamında, Covid-19 virüsü sebebiyle önlisans, lisans ve lisansüstü seviyede eğitim görenlerin istemeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi içinde kayıtların dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlilik sınavlarının ise kontrol edilebilir olma ve kayıt altına alınmak koşuluyla video konferans gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan verildi.

YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazı kapsamında koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim öğretim senesi bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmamasına yönelik karar alındığı anımsatıldı. Bu bağlamda üniversitelerin bu süreçte üniversitelerdeki eğitimin yalnızca uzaktan, açık ve dijital öğretim yöntemi ile gerçekleştirilecek ve derslerin teorik kısımlarının gereken teknik alt yapıya sahip olması durumunda uzaktan ve dijital yöntemle gerçekleştirilmesi konusunda üniversiteler yetkili olacakları görüldü.