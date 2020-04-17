İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98379
ALTIN
377.450
DOLAR
6.9019
STERLİN
8.6265
EURO
7.4973

Üniversitelerde yaz okulu uygulaması gündeme geldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında eğitimin aksaması ardından üniversitelerde yaz okulu uygulaması gündeme geldi! Öğrenciler üniversitelere yaz okulu olup olmayacağını araştırmaya başladılar. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

17 Nisan 2020 Cuma 13:07
Üniversitelerde yaz okulu uygulaması gündeme geldi!

Ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini artırması sonrasında MEB ve YÖK örgün eğitime geçici süreliğine ara verilmesi kararı aldı. Bu süre içinde uzaktan eğitim uygulamaları devam etti. Ancak yüz yüze eğitim veremeyen üniversitelerde yaz okulu uygulaması yapılması gündeme geldi. Bu gelişme sonrasında üniversite öğrencileri konuyla ilgili araştırma yapmaya başladılar.

Üniversitelere Yaz Okulu Olacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’te düzenlediği basın toplantısı kapsamında üniversitelerin bu süreçte takip edecekleri yol ile ilgili ayrıntılara yer verdi.

Saraç açıklamalarında, 12 Mart tarihinde devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitime ara verdiğini hatırlattı. Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren dijital ortam üzerinden uzaktan ve açıktan eğitimlere başlandığını ifade etti.  Saraç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla altenatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.

Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."

Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin birçok konuda iyi deneyimlere sahip olduğunu ifade eden Saraç, yaz okulunun da bu deneyimlerden biri olduğunu belirtti. Yaz okullarının öğrencilerin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıkların bir şekilde telafi edilmesi ya da devamsızlıkların telafi edilmesi için öngörülmüş olan bir uygulama olduğunu söyledi. Yaz okulu uygulamasının bu zorlu günlerde kullanılabilecek bir yardımcı olabileceğini belirtti.

Sınavlar Nasıl Yapılacak?

YÖK tarafından alınan yeni karar kapsamında, Covid-19 virüsü sebebiyle önlisans, lisans ve lisansüstü seviyede eğitim görenlerin istemeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi içinde kayıtların dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlilik sınavlarının ise kontrol edilebilir olma ve kayıt altına alınmak koşuluyla video konferans gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan verildi.

YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazı kapsamında koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim öğretim senesi bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmamasına yönelik karar alındığı anımsatıldı. Bu bağlamda üniversitelerin bu süreçte üniversitelerdeki eğitimin yalnızca uzaktan, açık ve dijital öğretim yöntemi ile gerçekleştirilecek ve derslerin teorik kısımlarının gereken teknik alt yapıya sahip olması durumunda uzaktan ve dijital yöntemle gerçekleştirilmesi konusunda üniversiteler yetkili olacakları görüldü.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerin il dışı yer değişikliği atamaları yapılacak mı?
Öğretmenlerin il dışı yer değişikliği atamaları yapılacak mı?
Nisan ayı LGS soru destek paketi yayımlandı
Nisan ayı LGS soru destek paketi yayımlandı
MEB solunum cihazında ilk adımı attı! Yerli üretim solunum cihazı hazır
MEB solunum cihazında ilk adımı attı! Yerli üretim solunum cihazı hazır
Okullar açılıyor mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
Okullar açılıyor mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
Yaz tatilinde telafi eğitiminin yasal düzenlemesi hazır!
Yaz tatilinde telafi eğitiminin yasal düzenlemesi hazır!

Popüler Haberler

Fakir ve yoksul ailelere yardım yapan devlet kurumları ve yapılan destekler
Facebook silinen resimler nasıl kurtarılır?
Wi-Fi şifresi kırmak ve wifi ağını habersiz kullanmak suç mudur?
Trendyol indirim kodu veya kuponu nasıl kullanılır, alışverişte ne kadar etkili olur?
Korona sebebiyle işsiz kalanlara devlet ve sosyal yardım vakıfları tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlar nelerdir?
Gelir seviyesi düşük çiftçilere devletten yeni maddi destekler
2020 GSS prim borcu hangi şartlarda nasıl silinir? SGK’ya GSS için nasıl itiraz edilir?
Bim'de satılan Fakir ultracare tıraş makinesi seti inceleme ve kullanıcı yorumları
Migros market 16-29 Nisan 2020 migroskop dergisi indirimli ürünleri
Kendinden 20 yaş büyük Cem Özer ile evlenen Pınar Dura kimdir?
İncir Ağacı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İncir Ağacı neden yayınlanmadı?
Ziraat Bankası 8 farklı esnaf kredi paket başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredi şartları ve detayları
Bedelli askerlik için yeni sistem! Korona salgını nedeni ile bedelli askerlikte uzaktan eğitime geçilmesi düşünülüyor
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell internet mi yavaş, İnstagram ve Facebook mu yavaş?
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
SSK emekli olursam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı sorgulama nasıl ve nereden öğrenilir?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım devlet yardımı nasıl yapılır? 1.000 TL Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir?
2020 3 Bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri ? 3 Bin TL için en uygun faiz oranı hangi bankada? Başvuru şartları ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.