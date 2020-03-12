Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda öğretmenlere de tatil olacak mı? İdari personel izinli mi?

Korona virüsün ülkemizde de tespit edilmesinden sonra önlemler alınmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liseler 1 hafta tatil edildi. Tatilden sonra uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından tatil olduğu açıklandı. Öğretmenlere tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler ve uzaktan eğitimin nasıl işleyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında şunları söyledi:

‘’Milli Eğitim Bakanlığı'na ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve intenet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız.

Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlarından telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Öğretim kademelerine göre hangi araç, televizyon mu, intenet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB intenet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse intenet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz intenet imkanı sağlanmıştır.

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik.’’

Milli Eğitim Bakanlığı Korona Virüsüne Karşı Tedbirlerini Üç Aşamada Hayata Geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerde ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı için hazırlandı.

Bakan Selçuk ‘’Toplumun Desteğini Bekliyoruz’’ Dedi

Dünyanın birçok ülkesinde uzun süreli tatiller yapılmaya başlandı. Türkiye’de de 1 hafta eğitime ara verildi. Öğrencilerin tatil yapması, istirahat etmesi isteniyor. 13 Mart tarihinde başlayacak olan tatil 23 Mart tarihinde sona erecek. Ancak okullarda eğitim verilmeyecek. Uzaktan eğitime başlanacak. Bu konu ile ilgili aileler bilgilendirilecek. Çocukların eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirler alınacak.

Açıklamalarına devam eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Tüm dünyada olduğu gibi bu tür tatillerde anne ve babalarımız için benzer durum söz konusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin hassasiyeti, çocuklarımızın sağlığı için bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

Öğrencilerin sınavları dâhil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

Yeni korona virüs tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma, tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife.’’dedi.

‘’Öğretmenlerin Evde Olmasını Bekliyoruz’’

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin de okullarda bulunmaması gerektiğinden bahsetti. Açıklamasına şu şekilde devam etti:

‘’Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

Mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden. Öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre bu çizelge doğrultusunda izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu mevcut kanallar içine sıkıştırılmış bir ders değil. Sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dâhilinde.

Uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtı için söylüyorum. İlkokul öğrencilerimiz televizyon kanallarından, eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var. Video kütüphanelerden seçilmiş videolar var. Yarım veya tam gün içinde izlenebilecek videolar var. Ortaokul ve liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyeceklerini, televizyon kanalları, intenet, mobil cihazlarıyla ilgili bu bilgiler var. Ona göre listeler var. Ayrıntısını paylaşacağız.

Ödevimizi gayet iyi çalıştık. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alındı. Pazar günü öğretmenlerimiz için ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav var. Bizim tedbirlerimiz Pazartesi başladığı için, önceden belirlendiği için bir iptal söz konusu değil. Bu sınavlar yapılacak.’’