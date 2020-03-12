betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93640
ALTIN
320.505
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9281
EURO
6.9899

Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda öğretmenlere de tatil olacak mı? İdari personel izinli mi?

Korona virüs nedeniyle okullar 1 hafta eğitime ara verdi. 1 hafta tatilden sonra öğrenciler uzaktan eğitim alacaklar. Öğretmenler ve idari personeller için de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Uzaktan eğitim ve yapılan bu tatil ile ilgili detaylı bilgi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verildi.

12 Mart 2020 Perşembe 23:21
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda öğretmenlere de tatil olacak mı? İdari personel izinli mi?

Korona virüsün ülkemizde de tespit edilmesinden sonra önlemler alınmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liseler 1 hafta tatil edildi. Tatilden sonra uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından tatil olduğu açıklandı. Öğretmenlere tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler ve uzaktan eğitimin nasıl işleyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında şunları söyledi:

‘’Milli Eğitim Bakanlığı'na ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve intenet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız.

Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlarından telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Öğretim kademelerine göre hangi araç, televizyon mu, intenet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB intenet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse intenet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz intenet imkanı sağlanmıştır.

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik.’’

Milli Eğitim Bakanlığı Korona Virüsüne Karşı Tedbirlerini Üç Aşamada Hayata Geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerde ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı için hazırlandı.

Dünyanın birçok ülkesinde uzun süreli tatiller yapılmaya başlandı. Türkiye’de de 1 hafta eğitime ara verildi. Öğrencilerin tatil yapması, istirahat etmesi isteniyor. 13 Mart tarihinde başlayacak olan tatil 23 Mart tarihinde sona erecek. Ancak okullarda eğitim verilmeyecek. Uzaktan eğitime başlanacak. Bu konu ile ilgili aileler bilgilendirilecek. Çocukların eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirler alınacak.

Bakan Selçuk ‘’Toplumun Desteğini Bekliyoruz’’ Dedi

Açıklamalarına devam eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Tüm dünyada olduğu gibi bu tür tatillerde anne ve babalarımız için benzer durum söz konusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin hassasiyeti, çocuklarımızın sağlığı için bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

Öğrencilerin sınavları dâhil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

Yeni korona virüs tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma, tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife.’’dedi.

‘’Öğretmenlerin Evde Olmasını Bekliyoruz’’

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin de okullarda bulunmaması gerektiğinden bahsetti. Açıklamasına şu şekilde devam etti:

‘’Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

Mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden. Öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre bu çizelge doğrultusunda izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu mevcut kanallar içine sıkıştırılmış bir ders değil. Sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dâhilinde.

Uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtı için söylüyorum. İlkokul öğrencilerimiz televizyon kanallarından, eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var. Video kütüphanelerden seçilmiş videolar var. Yarım veya tam gün içinde izlenebilecek videolar var. Ortaokul ve liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyeceklerini, televizyon kanalları, intenet, mobil cihazlarıyla ilgili bu bilgiler var. Ona göre listeler var. Ayrıntısını paylaşacağız.

Ödevimizi gayet iyi çalıştık. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alındı. Pazar günü öğretmenlerimiz için ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav var. Bizim tedbirlerimiz Pazartesi başladığı için, önceden belirlendiği için bir iptal söz konusu değil. Bu sınavlar yapılacak.’’

Son Güncelleme: 12.03.2020 23:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitelerde öğretmen ve akademik personele de tatil olacak mı?
Üniversitelerde öğretmen ve akademik personele de tatil olacak mı?
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? Madde maddede evden eğitim hizmeti
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? Madde maddede evden eğitim hizmeti
Tatil haberi geldi üniversite öğrencileri otogara koştu! Biletler tükendi!
Tatil haberi geldi üniversite öğrencileri otogara koştu! Biletler tükendi!
EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?
EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?
MEB'den son dakika açıklaması! Uzaktan eğitim için öğrencilere 3GB internet
MEB'den son dakika açıklaması! Uzaktan eğitim için öğrencilere 3GB internet
YÖK'ten idari ve akademik personel ile ilgili koronavirüs kararı!
YÖK'ten idari ve akademik personel ile ilgili koronavirüs kararı!

Popüler Haberler

Koronavirüsü yaz aylarında yayılma hızı zayıflayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Cuma namazı iptal edildi mi? 13 Mart Cuma namazı kılınacak mı?
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
Doğru el yıkama nasıl olur? Ellerin doğru dezenfekte ve yıkanması için önemli noktalar
Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Corona virüs için maske takmak işe yarıyor mu?
Fındık fiyatları ne kadar? 13 Mart Cuma il il güncel fındık fiyatları
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
Ramo dizisi Cavidan öldü mü? Burcu Cavrar neden ayrıldı?
Netflix yeni türk dizisi Sıcak Kafa konusu ve oyuncuları
2020 KPSS sınavında çıkabilecek muhtemel genel kültür soru örnekleri
Koronavirüs bulaşan ülkeler ve ölüm sayıları
Tv8,5 Turksat frekans bilgileri ve Tv8 buçuk fDigitürk-D Smart-Tivibu platformlarındaki kanal sırası
Bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz siteler listesi
Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında tasarruf ve fatura düşüren öneriler!
Netflix Exatlon Challenge ne zaman başlayacak?
Ebabil kuşu nasıl bir kuştur? Kabe'yi tavaf eden ebabil kuşu özellikleri ve hikayesi
Emekli maaş promosyonu nedir? 2020 yılı banka emekli promosyon ücretleri ne kadar?
Türkiye'de koronavirüs ile ilgili hangi önlemler alındı?
Cuma mesajları 13 Mart Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
MEB, 2020 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Cuma mesajları! 13 Mart haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.