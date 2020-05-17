Uzaktan eğitim sisteme monte oluyor

Koronavirüs salgın hastalığının ülkemizde görülmesi ile eğitim hayatının içine giren uzaktan eğitim yaşana bu süreçte verimli olarak kullanıldı bu sebeple yaşanan bu süreç sonrasında uzaktan eğitimin sisteme monte olması gündeme geldi. Bu konu hakkındaki düşüncelerini anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca pandemi sonrası süreçte de online derslerin destekleyici olarak sürebileceğini açıkladı.

Rektör Karaca düşüncelerini şu şekilde ifade etti ;

" Uzaktan eğitim öğrencilerin uyum kapasitelerini geliştiriyor ancak şu gerçeği de unutmamak lazım, ne olursa olsun üniversiteler kurum olarak eğitimin dışına taşan ortamlar sağlar. Üniversiteler kampüslerden, laboratuvarlardan ibaret değil. Üniversiteler hem eğitim öğretim sunuyor hem de gelecekteki başarının anahtarlarından olan networklerin kurulmasını sağlıyor. Kampüslerde bir arada yapılan eğitiminin en temel unsurlarından biri networking ve birlikte yapma kültürü."

Karaca, "Tüm dünyada yüksek öğrenim için konuşulan senaryolar arasında en önemlisi uzaktan eğitimin sürdürülebilir halde tutulması gerekliliği. Dünya genelinde yavaş yavaş açıklanmaya başlanan akademik takvimlere de bakıldığında sürecin önümüzdeki yılın eğitim dünyasına aktif etkisi devam edecek." diye konuştu.

Kaliforniya'da bazı üniversitelerin şimdiden güz döneminde yalnızca online eğitim olacağını ilan ettiğini aktaran Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde Avustralya'da uluslararası öğrenci potansiyeli çok yüksek olan üniversitelerin bazıları pandemiye hızlı tepki vererek geçtikleri pass/fail (geçti/kaldı) sistemini yeni dönemde kesinlikle kullanmayacaklarını ilan ettiler. Pandemi bittiğinde bu süreçte verilen eğitimin kalitesi önemli. Bu noktada İTÜ'nün güçlü alt yapısı var ve yetkinliğini kanıtlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün bir parçası ve yeni nesil üniversite kavramının öncüsü olarak misyonumuzu devam ettireceğiz."