Veliler öğrencilere alkışlarla destek oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde yapılan ve 1 milyon 600 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı. Sınav yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. 12.50 saatlerinde sona eren sınavdan sonra sınav merkezleri dışında bekleyen veliler, sınavdan çıkan öğrencileri alkışlayarak onlara moral desteği verdi.

Hem Korkuyu Hem de Heyecanı Bir Arada Yaşadık

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 8. sınıf okuyan tüm öğrenciler kapsıyordu. Sınav bugün yapıldı ve saat 12.50'de sona erdi. Sınava Türkiye genelinde 81 ilde toplamda 1 milyon 600 bin genç öğrenci girdi. İki oturumdan oluşan sınavda koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alındı. Sınavdan çıkan öğrenciler, dışarıda bekleyen veliler tarafından alkışlandı. Ancak dışarıda bekleyen velilerin sosyal mesafe kurallarına uymaması can sıkıcı görüntüler oluşturdu.

Sınav sonrasında açıklamalarda bulunan bir anne, ''Sınav boyunca hem korkuyu hem de heyecanı bir arada yaşadık. Soruların kolay olduğunu duyduk. Güzel bir sonuç bekliyoruz. İnşallah kimseye virüs bulaşmamıştır. Çünkü herkes birbirine çok yakındı'' dedi.

Beklediğimden Daha Kolaydı

Sınava giren öğrencilerden Kadir Efe Yalçınkaya, ''Sınav beklediğimden daha kolaydı. Ben daha zor bir sınav bekliyordum. Matematik biraz zorlasa da beklediğimden daha kolaydı. Maskelerimizi sınav başlayınca çıkardık. Sıraların arasında aralıklar vardı ve herkes tek oturuyordu'' açıklamalarında bulundu.