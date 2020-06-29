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Yaz tatili eğitimleri yarın EBA üzerinde başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının daha önceden yapmış olduğu açıklama doğrultusunda öğrenci , öğretmen ve veliler için 9 hafta sürecek eğitimler EBA üzeriden başlıyor

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:35
Yaz tatili eğitimleri yarın EBA üzerinde başlıyor
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Küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı sebebiyle okulları kapılarını 16 Mart tarihinde kapatmış ve eğitim camiası uzaktak eğitime geçmişti. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 19 Haziran tarihine kadar EBA tv kanalları ve EBA platformu üzeriden devam etmişti.

19 Haziran'da uzaktan eğitim sürecinin bitmesiyle birlikte Mili Eğitim Bakanlığı açıklama yapmış ve yaz tatilinde eğitimlerin EBA TV kanalları ve EBA platformu üzerinden devam edeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama doğrultusunda EBA üzeriden eğitimler yarından itibaren başlıyor ve 9 hafta boyunca devam edecek.İlk ders ise Milli eğitim Bakanlı Ziya Selçuk tarafından EBA üzeriden sabah saat 10'da başlıyacak. Bakan Selçuk ilk derste eğitim camiasına seslenecek.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ EĞİTİMLERİ

Eba üzeriden yaz tatili boyunca tasarım beceri atölyeleri eğitimleri olacak. Bu atölyeler ile yeni nesil için bilim,sanat,kültür yaşam becerileri gibi önemli alanlarda içerikler sunulacak ve çocukların sosyal duygusal becerileri desteklenecek.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Tatil boyunca öğrencilere ingilizce dil eğitimleri verilcek , eğitimler sınıf düzeyine göre değil Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne göre hazırlandı. Öğrencilerin ingilizce konuşma becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

OKUMA YAZMA EĞİTİMLERİ

Yaşanan pandemi sebebiyle okullardan uzak kalan öğrenciler için okuyoru yazıyorum etkinlikleri hazırlandı.Okuma yazma eğitimlerini yüz yüze alamayan öğrenciler için hazırlanan bu içerik okuma yazma derslerinde eksiklikleri olan öğrencileri desteklemek için hazırlandı.

ÖĞRETMENLER İÇİN İÇERİKLER


Yaz tatili eğitimlerinde okullardan uzak kalan öğretmenler içinde eğitim,kültür,sanat, edebiyat gibi alanlarda eğitimler hazırlandı.

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:35
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