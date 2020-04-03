Yemek masasını okul tahtası yapan fedakar öğretmen

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer'in öğrencileri için yaptığı fedakarlık günün en çok konuşulan olayı oldu. Koronavirüs tedbirleriyle birlikte okulların tatil olması ve evlerde online eğitime geçilmesinin ardından, öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem bulan Dinçer, yemek masasını okul tahtası olarak kullandı ve dersini öyle anlattı.

Öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başlayan 15 yıllık Türkçe öğretmeninin yemek masasını okul tahtasına çevirmesi ve eğitime o şekilde devam etmesi ise oğlu tarafından görüntülendi. Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise, kısıtlı şartlarda evinde online eğitim vererek ders anlatmaya çalışan Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, mesajına "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunu ekledi.