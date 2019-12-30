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Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle sınıf geçme sistemini değiştirecek. Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak, 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği yeni yılda karara bağlanacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:54
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme getiriyor. Güncel durumdaki sistemde lise öğrencileri ortalama puanlarını 50 ve üzerinde tutarsa sınıf geçebiliyor. Bunda beden eğitimi, müzik gibi derslerin kolay olmasının büyük etkisi var. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler not ortalamalarını yükselterek sınıf geçebiliyor. Ancak öğrencinin asıl başarısı ölçülemiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme sisteminin öğrencileri tembelleştirdiği sebebiyle yeni bir düzenleme yapıyor. Bunun için sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yapılacak. Yeni sistemle birlikte sınıf geçme daha da zorlaşmış olacak.

Çok Fazla Zayıfı Olan Öğrenciler Sınıf Geçemeyecek

Gelecek yıldan itibaren uygulanması hedeflene yeni sınıf geçme yönetmeliğiyle 4 veya daha fazla zayıfı olan öğrencilerin sınıf geçmesi daha zorlaşacak. Bu öğrencilerin yıl sonundaki not yükseltme ve ders geçme sınavına girmesi gerekecek. Not yükseltme sınavında da başarılı olamayan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Yeni sistemin ilk etapta öğrencileri biraz zorlayacağı fakat zamanla öğrencilerin durumunda iyileşmeler olması bekleniyor. Ayrıca bu yeniliğin öğretmenin sınıf içerisindeki otoritesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Son Güncelleme: 31.12.2019 00:58
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