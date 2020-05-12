Yetkili sendika başkanı Ali Yalçın'dan sözleşmeli öğretmenlere destek geldi

Milli Eğitim Bakanlığı 18 mart tarihinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmişti.

Ancak koronavirüs tedbirleri dolayısıyla okulların uzaktan eğitime geçmesiyle beraber atanan 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlatılamadı. Atanan bu sözleşmeli öğretmenlerin bir an önce göreve başlatılması için Eğitim dalında yetkili eğitim sen sendikası başkanı'dan destek geldi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Divan Üyeleri toplantısına video konferans yoluyla katılan Ali Yalçın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta atanıp göreve başlamayı bekleyen 20 bin öğretmenin hazırdaki işlerini de bıraktıkları için zor durumda olduğunun altını çizen Yalçın, göreve başlama takviminin bir an önce devreye sokulması gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Bu öğretmenlerimizin yeni dönemde göreve başlayacağı söyleniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Konunun muhatabı 3 bakanımızla görüştük. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz" dedi.