YKS deneme sınavı kayıt ve giriş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YKS öğrencileri için hazırlanan uzaktan yks deneme sınavının ilki 30 mayıs tarihinde yapılıyor. YKS deneme sınavı giriş ve kayıt işlemleri için tıklayın

YKS deneme sınavı kayıt ve giriş
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YKS'ye hazırlanan öğrenciler için özel hazırlanan YKS deneme sınavının ilki 30 mayıs tarihinde yapılıyor.

YKS deneme sınavı ne zaman başlayacak ?

MEB tarafından yks öğrenci için özel hazırlanan YKS denem sınavı 2 oturum halinde 30 mayıs tarihinde yapılacak. İlk oturum saat: 19.00'da 2. oturum ise saat:21.00'da başlayacak.

YKS deneme sınavı'na nasıl başlarım ?

YKS deneme sınavına giriş yapabilmek için sınav saatinden önce kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

YKS DENEME SINAVINA KAYIT OL

YKS deneme sınavı kaç sorudan oluşuyor ?

 Birinci oturumda öğrencilere matematik 15 soru, Türk Dili ve Edebiyatı 15 soru, fizik 5 soru, kimya 5 soru, biyoloji 5 soru, tarih 5 soru, coğrafya 5 soru, felsefe 5 soru toplam 60 soru yöneltilecek. 2 . Oturum İngilizce'den olacak saat 21.00'de yapılacak, 30 Dakika sürecek, 20 soru yer alacak.

YKS DENEME SINAVINA BAŞLA (LİNK SINAV BAŞLAYINCA AKTİF OLACAK)


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