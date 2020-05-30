YKS deneme sınavı kayıt ve giriş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YKS'ye hazırlanan öğrenciler için özel hazırlanan YKS deneme sınavının ilki 30 mayıs tarihinde yapılıyor.

YKS deneme sınavı ne zaman başlayacak ?

MEB tarafından yks öğrenci için özel hazırlanan YKS denem sınavı 2 oturum halinde 30 mayıs tarihinde yapılacak. İlk oturum saat: 19.00'da 2. oturum ise saat:21.00'da başlayacak.

YKS deneme sınavı'na nasıl başlarım ?

YKS deneme sınavına giriş yapabilmek için sınav saatinden önce kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

YKS deneme sınavı kaç sorudan oluşuyor ?

Birinci oturumda öğrencilere matematik 15 soru, Türk Dili ve Edebiyatı 15 soru, fizik 5 soru, kimya 5 soru, biyoloji 5 soru, tarih 5 soru, coğrafya 5 soru, felsefe 5 soru toplam 60 soru yöneltilecek. 2 . Oturum İngilizce'den olacak saat 21.00'de yapılacak, 30 Dakika sürecek, 20 soru yer alacak.

YKS DENEME SINAVINA BAŞLA (LİNK SINAV BAŞLAYINCA AKTİF OLACAK)