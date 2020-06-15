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YKS giriş belgeleri yayınlandı

27 Haziran'da gerçekleşecek YKS için adayların beklediği haber geldi. ÖSYM, YKS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:07
YKS giriş belgeleri yayınlandı
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Yıllarca üniversite hayali kuran adaylar 27 Haziran’da YKS’ye girecekler. Sınav 3 oturumda TYT, AYT ve YDT olarak gerçekleşecek. Adayların uzun süredir beklediği YKS giriş belgeleri ÖSYM’nin sitesinde yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada adayların sınav giriş belgelerini 15 Haziran 2020 saat 14.30’dan itibaren erişebilecekleri belirtildi. Ayrıca öğrencilerin, sınav saatinden 15 dakika öncesinden sonra sınav binalarına alınmayacakları dikkatle duyuruldu.


Adaylar, sınav belgelerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

YKS ne zaman?

 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 28 Haziran 15:45


Son Güncelleme: 15.06.2020 17:07
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