YKS giriş belgeleri yayınlandı

Yıllarca üniversite hayali kuran adaylar 27 Haziran’da YKS’ye girecekler. Sınav 3 oturumda TYT, AYT ve YDT olarak gerçekleşecek. Adayların uzun süredir beklediği YKS giriş belgeleri ÖSYM’nin sitesinde yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada adayların sınav giriş belgelerini 15 Haziran 2020 saat 14.30’dan itibaren erişebilecekleri belirtildi. Ayrıca öğrencilerin, sınav saatinden 15 dakika öncesinden sonra sınav binalarına alınmayacakları dikkatle duyuruldu.

YKS ne zaman?

Adaylar, sınav belgelerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 28 Haziran 15:45