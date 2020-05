YKS öğrencilerinden ÖSYM'ye çağrı! Sınava gireceğimiz şehirde değiliz!

Korona virüs hastalığı sebebiyle ertelenen bir çok sınavdan biri olan YKS için yeni sınav tarihi 27- 28 Haziran olarak belirlenmişti.

SINAV YERİ ÇIKMAZI

YKS sınav başvuruları 20 mart tarihine kadar yapılmıştı ve öğrenciler sınav girecekleri yerleri en son bu tarihlerde seçmişlerdi.Ancak yaşanan koronavirüs hastalığının seyri giderek artınca bazı öğrenciler salgın hastalığının etkilerinden kurtulmak için şehir değiştirdi yada hastalığa yakalanmamak için sınava girmek için seçtikleri şehirlere gitmek istememektedir.

ON BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİDEN ÖSYM'YE ÇAĞRI

Online platformlardan ÖSYM'ye seslenen on binlerce öğrenci ve veli; 'Böyle bir salgın dönemde tekrardan şehir değiştirmek istemiyoruz. Şuanda bulunduğumuz şehirde sınava girmek için yer değişikliğine izin verilmesini istiyoruz. ÖSYM tarafından sınav merkezi değişikliği izni verilmezse ya on binlerce öğrenci koronavirüs korkusuyla başvuru yaptıkları şehre gitmek zorunda kalacak ya da binlerce öğrenci sınava kaçıracak. Hem salgın stresi hemde sınav stresi yaşadığımız bu dönemde ÖSYM'den bir an önce bir olumlu bir karar bekliyoruz." diyerek ÖSYM'ye çağrı yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 21:33