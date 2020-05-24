YKS öğrencilerinden ÖSYM'ye çağrı! Sınava gireceğimiz şehirde değiliz!

Korona virüs hastalığı sebebiyle ertelenen bir çok sınavdan biri olan YKS için yeni sınav tarihi 27- 28 Haziran olarak belirlenmişti.
SINAV YERİ ÇIKMAZI
ON BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİDEN ÖSYM'YE ÇAĞRI
Online platformlardan ÖSYM'ye seslenen on binlerce öğrenci ve veli; 'Böyle bir salgın dönemde tekrardan şehir değiştirmek istemiyoruz. Şuanda bulunduğumuz şehirde sınava girmek için yer değişikliğine izin verilmesini istiyoruz. ÖSYM tarafından sınav merkezi değişikliği izni verilmezse ya on binlerce öğrenci koronavirüs korkusuyla başvuru yaptıkları şehre gitmek zorunda kalacak ya da binlerce öğrenci sınava kaçıracak. Hem salgın stresi hemde sınav stresi yaşadığımız bu dönemde ÖSYM'den bir an önce bir olumlu bir karar bekliyoruz." diyerek ÖSYM'ye çağrı yaptılar.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 21:33