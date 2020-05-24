YKS öğrencilerinden ÖSYM'ye çağrı! Sınava gireceğimiz şehirde değiliz!

Korona virüs nedeniyle ertelenen YKS sınav tarihinin belli olmasıyla birlikte binlerce öğrenci ÖSYM'ye çağrıda bulundu. Başvuru yaptıkları şehirlerde olmayan öğrenciler sınav yeri değişikliği imkanının tanımasını istiyor.

YKS öğrencilerinden ÖSYM'ye çağrı! Sınava gireceğimiz şehirde değiliz!
    Abone Ol:

Korona virüs hastalığı sebebiyle ertelenen bir çok sınavdan biri olan YKS için yeni sınav tarihi 27- 28 Haziran olarak belirlenmişti.

SINAV YERİ ÇIKMAZI

YKS sınav başvuruları 20 mart tarihine kadar yapılmıştı ve öğrenciler sınav girecekleri yerleri en son bu tarihlerde seçmişlerdi.Ancak yaşanan koronavirüs hastalığının seyri giderek artınca bazı öğrenciler salgın hastalığının etkilerinden kurtulmak için şehir değiştirdi yada hastalığa yakalanmamak için sınava girmek için seçtikleri şehirlere gitmek istememektedir.

ON BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİDEN ÖSYM'YE ÇAĞRI

Online platformlardan ÖSYM'ye seslenen on binlerce öğrenci ve veli; 'Böyle bir salgın dönemde tekrardan şehir değiştirmek istemiyoruz. Şuanda bulunduğumuz şehirde sınava girmek için yer değişikliğine izin verilmesini istiyoruz. ÖSYM tarafından sınav merkezi değişikliği izni verilmezse ya on binlerce öğrenci koronavirüs korkusuyla başvuru yaptıkları şehre gitmek zorunda kalacak ya da  binlerce öğrenci sınava kaçıracak. Hem salgın stresi hemde sınav stresi yaşadığımız bu dönemde ÖSYM'den bir an önce bir olumlu bir karar bekliyoruz." diyerek ÖSYM'ye çağrı yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 21:33

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Kentsel dönüşüm 48 ay kira yardımı başvuru ekranı ve şartları
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Arka Sokaklar Serpil kimdir? Gerçek adı ne? Filiz Kaya hakkında bilgiler
Fakirlik maaşı nasıl alınır? 2020 Muhtaçlık aylığı başvuru şartları
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Güldür Güldür Show oyuncuları karakter ve gerçek isimleri nelerdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Kudret narı meyvesinin faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir?
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi