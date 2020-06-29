YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. 2.5 milyon üniversite adayının katıldığı sınavda, adaylar 3 oturumda ter döktü. Sınav sonrasında ÖSYM; TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarını erişime açtı. Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi sitesinden ulaşabilecekler.
AYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf
TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf
YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İngilizce)https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf
YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Fransızca)
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf
YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Almanca)
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf
YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Rusça)
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf
YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Arapça)
Son Güncelleme: 29.06.2020 22:40