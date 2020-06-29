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YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nda 2.5 milyon öğrenci ter döktü. ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarı yayınlandı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:40
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. 2.5 milyon üniversite adayının katıldığı sınavda, adaylar 3 oturumda ter döktü. Sınav sonrasında ÖSYM; TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarını erişime açtı. Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi sitesinden ulaşabilecekler.

AYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf

TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İngilizce)


https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Fransızca)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Almanca)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Rusça)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Arapça)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:40
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