YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. 2.5 milyon üniversite adayının katıldığı sınavda, adaylar 3 oturumda ter döktü. Sınav sonrasında ÖSYM; TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarını erişime açtı. Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi sitesinden ulaşabilecekler.

AYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf

TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İngilizce)

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Fransızca)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Almanca)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Rusça)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (Arapça)

https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf