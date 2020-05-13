YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri 18-19 mayıs'ta açık

Koronavirüs tedbirleri gereği önümüzdeki hafta sonu ve 18-19 Mayıs tarihlerinide içine alacak şekilde 15 ilimizde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.İçişleri bakanlığı bu kapsamda yayınladığı ek genelge ile YKS sınavına girecek öğrencilerin kimlik kartı mağduriyeti yaşamamaları için 18-19 Mayıs tarihlerinde il-ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.
Genelge'de konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek."
Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak."