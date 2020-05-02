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YKS'deki tarih değişikliği iddiası gündemde! MEB,YÖK'Ü işaret etti

Korona virüs ile mücadele kapsamında eğitime verilen ara sebebiyle eğitim camiasında bir çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Bu kapsam lise son sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu YKS sınavıda YÖK tarafından 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti.Ancak yks sınav tarihi tekrar dan geri çekileceği iddiları eğitim camiasında tartışmalara neden oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:38
YKS'deki tarih değişikliği iddiası gündemde! MEB,YÖK'Ü işaret etti

Korona virüs ile mücadele kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesi ve eğitimlerin eba üzeriden sürdürülmesiyle milli eğitim bakanlığı radikal bir karar ile bu sene yapılacak olan YKS sınavında öğrencilerin ikinci dönem konularından sorumlu olmayacağını belirtti. YKS sınav tarihi ise YÖK tarafından 25-26 Temmuz tarihine ertelendi.

Türkiye gazetesi'nin haberine göre Kararın ardından öğrenciler takvimlerini esnetip çalışma planlarını yeniden gözden geçirdi. Virüsün etkisini giderek kaybetmesi ile sınav takvimi son günlerde yeniden tartışmaya açıldı. Turizmcilerin 'Sezon ortasında sınav olmaz' ve 'Kayıplarımızı kapatmalıyız' çıkışlarının ardından sınavın 27-28 Haziran'a alınacağı iddia ediliyor. Söylentilerin bütün eğitimciler tarafından dillendirilmesi sonrası sosyal medyada öğrenciler 'YKS tarihime dokunma', 'YKS temmuzda kalsın' paylaşımları yapmaya başladı. Benzer şekilde Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihinde de değişiklik gündemde... Gözler 4 Mayıs'a çevrildi. Son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında söylenecek.

"SINAV TARİHLERİ İLE OYNANMAMALI"
Sorularımızı cevaplayan eğitim uzmanı Salim Ünsal “Bu ülkenin en büyük ekonomik gücü ve zenginliği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların geleceğini belirleyen her sürece hassasiyetle yaklaşılmalı ve sınav tarihleri ile oynanmamalıdır” dedi.

MEB YKS SINAV TARİHİ İÇİN YÖK'ü İŞARET ETTİ

Diğer yandan konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) ile ilgili kararın Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanlığı tarafından verileceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 02.05.2020 12:52
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