YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan üniversite Final sınavları ile ilgili açıklama!

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’tan üniversitelerde final sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre ‘Sınav’ kararı alındığını açıklayan Saraç salgın sürecinde üniversitelerin nasıl bir yol izleyeceğini aktardı.

Açıklamalarında "Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların "yüz yüze gerçekleştirilmemesine" karar verdik. Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, "dijital imkanlar" veya "ödev, proje gibi altenatif yöntemler uygulanarak" yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz." Diyen Saraç böylelikle tartışmalara son noktayı koydu.

Süreçte öğrenci merkezli gidilmeye çalışıldığını ve asıl amacın salgın sürecinden öğrencilerin en az etkilenmeleri için ellerinden geleni yaptıkları belirten YÖK başkanı Yekta Saraç kararın değişebileceğinin de altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:12