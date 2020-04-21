YÖK başkanı üniversitelere alınacak personelin unvan dağılımını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelere 8.635 sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildiğini açıklamasının ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç , tahsis edilen sözleşmeli pozisyonunun unvan bazında dağılımını sosyal medya üzeriden açıkladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç tahsis edilen kadro ile 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve 406 çeşitli ünvanlarda personel alınacağını duyurdu

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

1- Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından:

2- 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8.635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi.

3- Ayrıca 5.865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır.

4- Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'a bu kadro ihdasından dolayı müteşekkiriz...

5- Üniversite hastanelerimiz "hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu" yükseköğretim sistemimizin en önemli bileşenlerindendir.