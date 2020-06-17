YÖK Başkanı Yekta Saraç 'araştırma ve aday araştırma' üniversitesi rektörleriyle telekonferans gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç 'araştırma ve aday araştırma' üniversitesi rektörleriyle online ortamda görüşerek üniversitelerde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında görüşmeler yapıldı. Saraç, görüşmenin detaylarını Twitter üzerinden açıkladı:

‘’Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi adıyla yeni bir proje başlatıyoruz. Pandemi sürecinde de bu görüşmeleri online olarak gerçekleştirdik. Rektörlerimizin bu süreçte yapılan çalışmalar ve durumlar hakkında bizlere bilgi vermeleri gerçekten çok önemliydi. Her birine ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi: Araştırma Üniversiteleri adlı kitabımızdan faydalanmalarını diliyoruz.’’

Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi: Araştırma Üniversiteleri adlı kitaba "https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz" adlı intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.