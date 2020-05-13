YÖK başkanın'dan üniversite bu bölümleri seçen öğrenciler için asgari ücret burs müjdesi

YKS'nin yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız veren üniversite adaylarına YÖK başkanı Yekta SARAÇ'tann önemli bir açıklama geldi.
YÖK Başkanı Yekta SARAÇ yapmış olduğu açıklamada "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler; maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğince net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak ayrıca
diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek
." dedi
Ayrıca YÖK Başkanı Yekta SARAÇ bu bölümü seçip başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerin İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından istihdamlarında kolaylık sağlanacağını duyurdu.