YÖK başkanın'dan üniversite bu bölümleri seçen öğrenciler için asgari ücret burs müjdesi

YÖK başkanı Yekta SARAÇ bu sene YKS'ye girecek öğrenciler için müjde verdi. Saraç 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavında ilk 50 bine giren ve YÖK tarafından belirlenen 3 mühendislik tercihi yapan öğrenciler için asgari ücret verileceğini açıkladı.