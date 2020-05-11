YÖK karar verdi! Üniversiteler sınavlar yüz yüze olmayacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçen üniversiteler vakaların kontrol altına alınması ve normalleşmeye geçiş süreci kapsamında 15 Haziran tarihinde eğitim öğretime tekrardan başlayacaklarını açıkladı.

Üniversitelerin 15 haziran tarihinden sonra eğitim öğretime başlama kararından sonra YÖK'ten açıklama geldi.

YÖK alınan karar doğrultusunda üniversitelerde yapılacak olan ara sınav , final ve bütünleme sınavlarının yüzyüze yapılmayacağını açıkladı.

Bu konuda YÖK başkanı Yekta SARAÇ sosyal medya üzeriden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldık."

"Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların "yüz yüze gerçekleştirilmemesine" karar verdik."

"Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, "dijital imkanlar" veya "ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak" yapılacak.Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz."

"Bu süreci rektörlerimizle birlikte "öğrenci merkezli" götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz..."

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:25