YÖK'ten idari ve akademik personel ile ilgili koronavirüs kararı!

Türkiye'de koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Üniversitelerde 16 Mart tarihinden itibaren 3 haftalık bir tatil olacağı duyuruldutan sonra YÖK, idari ve akademik personeller ile ilgili son alınan kararı açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Üniversitelerdeki idari ve akademik personellerin işlerine devam edeceği ve koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirileceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak. Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek"