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YÖK'ten Üniversite öğrenicilerine 6 GB ücretsiz internet

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, uzaktan eğitim gören Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet desteği sağlanacağı duyuruldu. YÖK, açıklamasında söz konusu sistem içerisinde yer alacak olan Üniversiteleri de bildirdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:03
YÖK'ten Üniversite öğrenicilerine 6 GB ücretsiz internet

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi üniversite öğrencilerini uzaktan eğitime geçiş uygulamasını gerçekleştirmişti. Uzaktan eğitim alan öğrenciler için yeni bir sistem kuruldu ve öğrencilere destek kapsamında ayda 6 GB internet ücretsiz verilmesine karar verildi.

Yükseköğretim Kurulun (YÖK), Türkiye'de hizmet sağlayan mobil operatörle yapılan çeşitli temaslarda bulunarak gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesi ile ilgili ortak bir kara alınarak bunula ilgili bir sistem kuruldu.

YÖK'ten söz konusu sistemle ilgili yapılan açıklamada, küresel Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde örgün eğitime son vererek başlatılan uzaktan öğretim faaliyetlerinin, aralıksız devam ettiği belirtilerek öğrencilere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla 'https://yokdersleri.yok.gov.tr' adresi üzerinden YÖK Dersleri Platformu'nun ilk kez hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanma aşamasında bazı öğrencilerin özellikle internet kotası sorunu yaşadıklarına dair kişisel sıkıntılarını iletmeleri neticesinde bu hususa yönelik bir süreden beri bir çalışma yürütülmekteydi. Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırıldı.     

Buna göre üniversite öğrencilerimiz, YÖK Dersleri Platformu sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecek."     

Açıklamada, "Üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve online eğitimlerin de dahil olacağı" kaydedildi.    
 

Son Güncelleme: 29.04.2020 17:03
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