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YÖK'ten Üniversite öğrencilerine 2019-2020 bahara dönemiyle ilgili önemli duyuru!

YÖK'den koronavirüsü salgını nedeniyle isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 yılı bahar dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini ve dondurulan bu sürenin, azami süreden sayılmayacağını duyurdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:22
YÖK'ten Üniversite öğrencilerine 2019-2020 bahara dönemiyle ilgili önemli duyuru!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan yeni kararla, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören Üniversite öğrencileri için önemli bir açıkalam yapıldı. Açıklamada, öğrencilerin isterlerse 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine imkan sağlandığı belirtildi.

Alınan karar doğrulusunda yapılan açıklamada; Üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacağı, Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunun karar vereceği aktarıldı.

Yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle aktarıldı:

Kurul tarafından KOVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

* Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

* Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

* Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.


Açıklamada ayrıca; YÖK tarafından alınan bu kararların ise, 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 01.04.2020 12:23
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