Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görev yapacağının açıklanmasıyla birlikte çok sayıda veli ve öğrenci Selçuk’un kariyerini merak etmeye başladı. İlerleyen dönemde eğitim politikalarına yön verecek Selçuk’un kim olduğu araştırılıyor.
Ziya Selçuk kimdir?
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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:16