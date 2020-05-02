Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görev yapacağının açıklanmasıyla birlikte çok sayıda veli ve öğrenci Selçuk’un kariyerini merak etmeye başladı. İlerleyen dönemde eğitim politikalarına yön verecek Selçuk’un kim olduğu araştırılıyor.

Ziya Selçuk kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Ziya Selçuk, Maya Okulları kurucusudur. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalı öğretim görevlisi olan Selçuk, 2003-2008 yıllarında Bakanlık Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 20 yılı aşkın süredir Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Selçuk; davranış gözlemleri, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konu başlıklarında çok sayıda araştırma yapmıştır.

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