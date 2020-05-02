İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler

Coronavirüs nedeniyle öğrencilere sıcak ve samimi paylaşımlarda bulunan ''Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne öğretmenidir?'' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Eğitim Bakanı Selçuk hakkında bilgiler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:16
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görev yapacağının açıklanmasıyla birlikte çok sayıda veli ve öğrenci Selçuk’un kariyerini merak etmeye başladı. İlerleyen dönemde eğitim politikalarına yön verecek Selçuk’un kim olduğu araştırılıyor.

Ziya Selçuk kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Ziya Selçuk, Maya Okulları kurucusudur. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalı öğretim görevlisi olan Selçuk, 2003-2008 yıllarında Bakanlık Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 20 yılı aşkın süredir Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Selçuk; davranış gözlemleri, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konu başlıklarında çok sayıda araştırma yapmıştır.

Objektif ve doğru haberleri her an takip etmek istiyorsan Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün merak edilen tüm olaylarından haberdar olmak istiyorsan, ne duruyorsun, hadi bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 01:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eba'yı en çok kullanan il sıralaması değişti! İşte yeni sıralama
Eba'yı en çok kullanan il sıralaması değişti! İşte yeni sıralama
Eba Tv 'den LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere özel hafta sonu yayını
Eba Tv 'den LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere özel hafta sonu yayını
Zoom'a rakip yerli uzaktan eğitim programı
Zoom'a rakip yerli uzaktan eğitim programı
MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı
Bakan açıkladı! İşte '1 Milyon Yazılımcı' projesine talep sayısı
Bakan açıkladı! İşte '1 Milyon Yazılımcı' projesine talep sayısı
MEB'den idari izin ve tekrar başlatılan faaliyetler yazısı
MEB'den idari izin ve tekrar başlatılan faaliyetler yazısı

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Hangi ülke hangi dili konuşuyor? Tüm ülkelerin konuştuğu diller
Ticaret Bakanı KOBİ’ler için yeni düzenledikleri destek paketi içeriği neler?
Babalar günü ne zamana denk geliyor? 2020 babalar günü tarihi
Berat ne demek, kelime anlamı nedir? Berat Kandili gecesinde neler yapılır, hangi ibadetler yapılmalı?
2020 Ramazan Bayramı ihtiyaçları için anında kredi başvurusuyla 50 bin liraya kadar düşük faizli kredi
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
Garanti BBVA 75.000 TL düşük faiz oranlı 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.