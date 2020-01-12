Ziya Selçuk, öğretmen atama sorularına cevap verdi! Öğretmen adayları şaşkın!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sunuculuğunu Cüney Özdemir'in gerçekleştirdiği 5N1K adlı programa konuk oldu. Selçuk, katıldığı programda merak edilen birçok konuya açıklık getirecek yanıtlar verirken, Özdemir'den öğretmen adayları tarafından çok merak edilen bir soru geldi. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren konuda, Selçuk atamalarla ilgili kritik cümlelere imza attı.

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Soruldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin kendisine yöneltiken soruya yanıt verdi. Her mezun olanın devlet tarafından işe alınacağı gibi bir şartın olmadığını ifade eden Selçuk, mezun fazlalığının sadece öğretmenlerle ilgili söz konusu olmadığını, farklı meslek kollarında da çok sayıda mezunun beklemekte olduğunu ifade etti. Atamalarla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla öğretmen adaylarının tepkisini toplayan Bakan Selçuk, durumun aslında tüm devlet personeli olmak isteyen mezunlar için geçerli olduğunun altını tekrar çizerek konuyu ücretli öğretmenliğe taşıdı.

Bakanlıkla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, ücretli öğretmen meslesine de dokundu. Asıl amacın kadrolu istihdam olduğunu belirten Selçuk, bir noktada aday öğretmenler için yeşil ışık da yakmış oldu.