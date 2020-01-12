Ziya Selçuk, öğretmen atama sorularına cevap verdi! Öğretmen adayları şaşkın!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sunuculuğunu Cüney Özdemir'in gerçekleştirdiği 5N1K adlı programa konuk oldu. Selçuk, katıldığı programda merak edilen birçok konuya açıklık getirecek yanıtlar verirken, Özdemir'den öğretmen adayları tarafından çok merak edilen bir soru geldi. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren konuda, Selçuk atamalarla ilgili kritik cümlelere imza attı.
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Soruldu
Bakanlıkla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, ücretli öğretmen meslesine de dokundu. Asıl amacın kadrolu istihdam olduğunu belirten Selçuk, bir noktada aday öğretmenler için yeşil ışık da yakmış oldu.
Son Güncelleme: 12.01.2020 17:17