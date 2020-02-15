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Ziya Selçuk Tasarım Beceri Atölyesi protokol imza törenine katıldı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri’de Tasarım Beceri Atölyesi protokol imza törenine katıldı. 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyeleri hız kesmeden sürüyor. Tasarım beceri atölyesi seferberliği devam ediyor…

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:22
Ziya Selçuk Tasarım Beceri Atölyesi protokol imza törenine katıldı

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri’de milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Ziya Selçuk daha sonra, Tasarım Beceri Atölyesi Yapımı protokol imza törenine katıldı. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, ve daha birçok kişi katılım sağladı.

İmza töreninde konuşan Ziya Selçuk, ‘’Eğitim yuvalarının atölyelerle donatılmasına hız vereceğiz’’ dedi. Eğitim sistemi açısından değerli bir protokolü imzalamak için bir arada bulunduklarını belirten Selçuk, "Biz çocuğu sadece belirli soruları çözen değil aynı zamanda sorun çözen, duygusal ve şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımız sınav üzerinden belirli şıkları işaretleyerek bir eğitim sürecini tamamlarlarsa onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeleri yaşamasında eksiklik olabileceğini düşünüyoruz’’ dedi.

Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Çocukların daha ilkokuldan itibaren mühendislik, üretim, robotik ne demek, sanat neden önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması neden zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Bu atölyeler onlara daha kolay rehberlik etmek, sosyal, duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel ve ekip çalışmaları konusunda yönlendirmek, ileride yapmayı düşündükleri meslekler hakkında farkındalık kazandırmak için son derece önemli."

Bakan Selçuk, bu atölyelerin dünyada uzun yıllar boyunca okulların olağan bir parçası olduğunu vurgulayarak Kayseri'deki eğitim yuvalarının atölyelerle donatılmasına hız vereceklerini dile getirdi.

 Protokolde söz alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise velilerin çocuklarının iyi bir meslek sahibi olmasını istediğini, bu atölyelerin de isteklerine vesile olacağını dile getirdi.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin "Bütün hikaye kasım ayında bir düğünde başladı. Bakanımız tasarım beceri atölyelerinden bahsetti. 100 tane yapmak için el sıkıştık. Aradan 3 ay geçti, bugün protokol imzalıyoruz. Biz de en kısa zamanda bu atölyeleri teslim edeceğiz. Biz karımızın yüzde 4'ünü bu tür işlere ayırıyoruz. Zor olan kısım ayrılmış bütçenin doğru yerlerde kullanması. Bu atölyeler de bunlardan biri" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tasarım beceri atölyesi yapımına ilişkin protokol imzalandı. Törende, yapılması planlanan atölye sayısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Erciyes Anadolu Holding'in katkısıyla 100'den 325'e çıkarıldığı belirtildi.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:22
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