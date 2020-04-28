Zoom programında 2.dalga! MEB doğruladı 4 bin öğretmenin tüm bilgileri çalındı

Türkiye'nin korona virüs ile mücadele kapsamında evlere kapanarak uzaktan eğitim ve çalışmaya geçmesiyle insanlar birbiriyle etkileşimli iletişim kurabilmek için bir takım uzaktan bağlantı programları kullanmaya başladı.

Özellikle MEB camiasına ilk başlarda masum bulunan ZOOM programı milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başladı.Ancak geçtiğimiz hafta gündeme gelen binlerce öğretmenin hesaplarında para çekildiği iddiaları gündeme düştü ve zoom tartışmaları başladı.

Şimdi Sözcü Gazetesinden Sultan Uçarı'ın haberine göre MEB'de bu programı kullanan 4 bin 550 öğretmenin bilgileri sanal alemde satışa çıkarıldı.

MEB’den sozcu.com.tr‘ye yapılan açıklamada “BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan’da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı” ifadelerine yer verildi.

Sanal korsanlık skandalı kapsamında 4 bin 552 öğretmenin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgileri www.readtiger.com adlı sitede yayınlandı.

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar’daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı.

PROGRAMDA 67 SEMİNER, 95 ATÖLYE VAR

Programa 17 üniversiteden çok sayıda profesör ve doçent düzeyinde akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılmıştı. Program süresinde öğretmenlerin 162 eğitim alacağı duyurulmuştu. Proje 67 seminer ve 95 atölyeden oluşuyordu.

Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanan şu etkinlikleri kendi isteklerine göre tercih etti:

Etkili İletişim, İrade Eğitimi, Mandala Atölyesi, Ritim Atölyesi, Kodlama, Masal Anlatıcılığı, STEM ve Arduino Eğitimi, Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli, Stres Yönetimi, Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi, Masal Anlatıcılığı, Doğa Oyunları.

SÖZCÜ