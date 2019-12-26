2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?

Kasım ayının ilk bölümünde duyurulan verilere bakıldığında Ekim ayından Ekim ayına 12 aylık ortalamalar kapsamında enflasyon ortanı %22,58 olarak meydana geldi.

Söz konusu kanunlara bakıldığında, hangi tutarların yeniden değerleme oranında yükseltileceği ve sıfırlama yöntemleri tespit edildi. Alınan karar doğrultusunda kira geliri beyannamesi %22,58 oranı üzerinden değerlendirmeye alınacak.

Alınan karar Resmi Gazete üzerinde yayımlandı ve 30987 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi.

''2019 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak yayınlanmıştır.''

Kira İstisnası

Kira gelirlerini beyan eden kişiler için bir istisna uygulaması yapılmaktadır. İstisna yalnızca konut kira gelirlerini kapsamı altına almaktadır.

2019 senesi gelirleri için 5400 TL olarak uygulanan istisna bünyesinde bu miktarın altında konut kirası elde edenlerin beyanname vermeleri gerekli değildir. 2020 senesinde de bu miktar 6600 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın altında kira geliri olanların beyanname vermelerine gerek yoktur.