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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç detsek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bakanlığın talimatıyla 3 kamu bankasının başlatmış olduğu 'Temel İhtiyaç Kredi'leri için bekleyiş sürüyor. Kredi başvurusu sonuçlanmayan kişiler ''Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç destek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?'' araştırmaya başladı. İşte detaylar.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:51
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç detsek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Kamu bankaları tarafından başlatılan ‘Temel İhtiyaç Kredisi’ destek paketi için başvurular sürüyor. Krediye başvuru yapan binlerce vatandaş, kredi sonuçlarını merakla bekliyor.

Vakıfbank başvuru sonucu

Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredi’si adı ile vatandaşlara 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin liralık kredi imkanı sunuyor. 36 ay vadeli olan kredinin ilk 6 ayı ödemesiz gerçekleştirilecek.

Krediye başvuru yapan birçok vatandaşın kredileri sonuçlandı. Ancak başvuru sayısının fazla olması nedeniyle çoğu başvuru değerlendirme sürecinde kaldı. Bireysel kredi ile ilgili başvuru sonuçlarınızı ‘’www.vakifbank.com.tr’’ adresinden öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası başvuru sonucu

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası da ‘Temel İhtiyaç Kredisi’ başvurularını kabul etti. Milyonlarca müşteri başvuru yaparak kredilerini kullanmaya başladı. ancak Ziraat Bankası da Vakıfbank gibi büyük bir çoğunluktaki müşterisini değerlendirmede tutarak kredisini sonuçlandırmadı. Temel ihtiyaç kredisi ile ilgili başvuru durumunuzu mobil uygulamadan ya da ‘’www.ziraatbankasi.com.tr’’ adresinden takip edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 15:51
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