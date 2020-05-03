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Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar

Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvurabilecekleri bankaları araştırıyor. Peki hangi bankalar hızlı kredi onayı yapıyor? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 01:13
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız Mayıs ayında hızlı kredi onayı alabilecekleri bankaları merak ediyor. Hangi bankalar hemen kredi onayı veriyor sorusunun cevabını haberimizde sizler için yanıtladık. İşte detaylar…

Koronavirüs salgınından dolayı birçok vatandaşımızın acil nakit ihtiyacı oluştu. Bundan dolayı vatandaşlarımız hızlı kredi onayı alabilecekleri bankaları araştırmaya başladı. Biz de sizler için hızlı kredi onayı alınabilecek bankaların listesini çıkardık.

Yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde kredi almak isteyen vatandaşlarımız hızlı ve uygun koşullarda kredi veren bankaları araştırıyor. Her banka farklı şartlarda ihtiyaç kredi vermektedir. Bazı bankalarda faizler az olurken bazıların fazla olmaktadır. Kimi banka hızlı bir şekilde kredinizi onaylarken kimisi genel müdürlükten onay çıkmasını beklemektedir.

Her bankanın kredi için bazı şartları vardır. Bu şartları sağladığınız takdirde o bankadan kredi alabilirsiniz. Kredi alabilmek için kredini notunuzun yüksek olması ve kredi sicilinizin temiz olması gerekiyor.

Denizbank Hızlı Kredi Başvurusu

Denizbank, ihtiyaç kredisi konusunda en çok tercih edilen özel bankalardan biridir. Bankadan ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler başvurularını yaparlar. Başvuru onaylanırsa aynı gün içerisinde kredinizi kullanabilirsiniz.

  • Denizbank’tan ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Kredim yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın ve 3280’e gönderin. Banka başvurunuzu işleme alacak ve gün içerisinde size SMS ile olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapacaktır.
  • Diğer hızlı başvuru yolu ise bankanın resmi intenet üzerinden yapılan başvurudur.

Buralardan yaptığınız başvurunuz olumlu sonuçlanırsa kimliğinizle en yakın Denizbank şubesine giderek 60 ay vadeli 55.000 TL kadar kredi alabilirsiniz.

Halkbank Hızlı Kredi Başvurusu

Eğer Halkbank’tan emekli maaşı alıyorsanız ya da bir yerde en az 6 ay sigortalı çalışmışsanız Halkbank’tan hızlı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veren Halkbank, başvuru yaptığınız gün içerisinde size dönüş yapmaktadır. Kamu bankası olan Halkbank, uygun şart ve koşullarda vatandaşlarımıza kredi imkanı sağlamaktadır. Emeklilerin Halkbank’tan kredi alabilmek için maaşlarını Halkbank’a taşımaları gerekmektedir.

Finansbank Hızlı Kredi Başvurusu

QNB Finansbank’tan hızlı kredi almak istiyorsanız SMS ile T.C. kimlik numaranızı 5030’a göndermeniz yeterlidir. Gün içerisinde size geri dönüş mesajı gelecektir. Banka size uygun kredi miktarını ve koşullarını size bildirir. İsterseniz en yakın şubeye giderek isterseniz de intenet bankacılığından krediyi kullanabilirsiniz.

ING Bank Hızlı Kredi Başvurusu

ING Bank’tan 20.000 TL miktarında hızlı ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız www.ing.com.tr adresine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yaptıktan sonra onay gelmesi halinde 60 ay vadeyle şubeye giderek kredinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz kredinizi 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Kredinizi 3 ay sonra ödemeye başlama hakkınız vardır.

Bu bankalar dışında Akbank, Aktifbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA gibi bankalar üzerinden de hızlı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Biz size en uygun koşullu bankaları sıralamış olduk.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 01:13
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