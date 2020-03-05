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TÜED'den Emekliye 4’lü kazanç talebi! 2020 güncel emekli maaşı gelişmeleri

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emekliler ile ilgili taleplerini dile getirdi. Emekliye 4'lü kazanç talebi yer aldı. 2020 güncel emekli maaşı gelişmeleri emekli olan vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Talepler uygulamaya geçerse emekli maaşlarında büyük bir artış yaşanacak.

05 Mart 2020 Perşembe 00:38
TÜED'den Emekliye 4’lü kazanç talebi! 2020 güncel emekli maaşı gelişmeleri

Emekliler 2020 yılında yapılan zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler ile de kazancını arttıracak. Emekliler için yeni düzenlemeler geliyor. İntibak, ikramiye, promosyon ve ek ödeme ile ilgili gelirleri arttıracak talepler öne çıkmaya başladı. Türkiye Emekliler Deneği Başkanı olan Kazım Ergün taleplerinden şu şekilde bahsetti:

"Banka promosyonlarının artırılması, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, yüzde 4-5 seviyelerinde olan ek ödemelerin yüzde 10'a yükseltilmesi, intibak yasasının çıkarılması gibi taleplerimiz var."

Emekli Maaşları Talepler Doğrultusunda Nasıl Etkilenir?

Emekliler için promosyon talebi hayata geçirilirse bu durumda maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon ücretleri yükselecektir. Emekliler için güncellenen emekli maaşı tutarı üzerinden promosyon alınabilecek ve bu tutarın da 600 TL olması beklentiler arasında.

Bayram ikramiyeleri de enflasyona endekslenirse, bu durumda her yıl ödenecek tutar artacaktır. Yıllardır bin TL olan bu tutar, geçen yılın enflasyonu %11,84 oranında yansıtılırsa bu miktar 1118 TL 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca ek ödeme talebi de uygulanmaya başlarsa bu ödeme en az iki katına çıkacak. Maaşları 1400 ve altında olanlara %5 üstünde olanlara %4 ek ödeme verilecek. Bu talepler uygulamaya konduğu zaman emeklilerin maaşları her ay %10 ek ödemeli şekilde olacak. İntibak talebi ise yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşını değiştirecek. Maaşların yükselmesini sağlayacak.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:38
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