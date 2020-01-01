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0,79 faizli konut kredileri için yapılandırma olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılbaşı itibariyle yüzde 0.79 faiz oranıyla kamu bankalarının sıfır konut kampanyalarının başlatılacağını duyurmuştu. Hali hazırda konut kredisi ödemesi yapan pek çok kişi yüzde 0.79 faizli konut kredileri için yapılandırma olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:42
0,79 faizli konut kredileri için yapılandırma olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında kamu bankalarının sıfır konutlar için faiz oranını yüzde 0.79’a çekeceğini açıklamıştı. Bakan Albayrak’ın açıklamaları sonrasında başvuru takvimi ve yapılandırma konusu merak edilmeye başlandı.

0.79 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Sıfır konut satın alımlarında faiz oranının yüzde 0.79’a çekilmesini öngören kampanyanın 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Faize göre geri ödeme olanağı

0.79 faiz oranıyla verilecek kredi, tutara ve vadeye göre değişiklik göstermektedir.

100 bin TL kredi

100 bin TL konut kredisi için;

120 ay vade için aylık 1292 TL taksit ve toplam 155 bin 145 TL,

60 ay vade için aylık 2099 TL taksit ve toplam 125 bin 952 TL,

36 ay vade için aylık 3202 TL taksit ve toplam 115 bin 284 TL geri ödeme yapılacak.

150 bin TL kredi

150 bin TL konut kredisi için;

120 ay vade için aylık 1939 TL taksit ve toplam 232 bin 718 TL,

60 ay vade için aylık 3148 TL taksit ve toplam 188 bin 928 TL,

36 ay vade için aylık 4803 TL taksit ve toplam 172 bin 827 TL geri ödeme yapılacak.

200 bin TL kredi

200 bin TL konut kredisi için;

120 ay vade için aylık 2585 TL taksit ve toplam 310 bin 291 TL,

60 ay vade için aylık 4198 TL taksit ve toplam 251 bin 905 TL,

36 ay vade için aylık 6404 TL taksit ve toplam 230 bin 569 TL geri ödeme yapılacak.

250 bin TL kredi

150 bin TL konut kredisi için;

120 ay vade için aylık 3232 TL taksit ve toplam 387 bin 864 TL,

60 ay vade için aylık 5248 TL taksit ve toplam 314 bin 881 TL,

36 ay vade için aylık 8005 TL taksit ve toplam 288 bin 212 TL geri ödeme yapılacak.

Yapılandırma yapılacak mı?

Faiz oranlarının yüzde 0.99’a çekilmesiyle birlikte binlerce kişi konut kredisi başvurusunda bulunurken birçok kişi de yapılandırma talebinde bulunmuştu. Başvuru sahipleri faizlerin yüzde 0.79’a çekilmesiyle birlikte yapılandırmanın olup olmayacağını araştırıyor.

Son Güncelleme: 01.01.2020 16:42
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